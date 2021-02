NBA Top 10 : Ben Simmons sait donc transformer les défenseurs du Jazz en plots

Il est beau, il est chaud, c’est le Top 10 du jour concocté par la NBA et rédigé par nos soins. Des passes dans le dos, du gros dunk ou encore du contre, il y en a pour tous les goûts. On s’installe et on profite !

#10 : Myles Turner a giflé six ballons cette nuit et voici une des preuves de cette violence gratuite mais ô combien kiffante.

#9 : la défense de Trae Young fait sortir le meilleur de chaque joueur NBA. C’est donc un Derrick Rose 2011 qu’on a vu sur le parquet du Garden.

#8 : De’Aaron Fox danse avec les stars mais James Harden et Kyrie Irving n’ont visiblement pas le même rythme lorsqu’il s’agit de défendre. Marvin Bagley III a su en profiter.

#7 : quand Paul George et Kawhi Leonard sont absents le Lou régale. Interception et passe dans le dos pour le Dom Juan le plus honnête de la Ligue.

#6 : Steph Curry ridiculisant un défenseur à coup de dribbles avant/arrière, c’est un peu rétro non ? Bah on s’en fiche en vrai.

#5 : la passe dans le dos est décidément très en vogue et cette fois c’est Korkmaz qui va offrir le caviar à un Matisse Thybulle qui n’en espérait pas tant.

#4 : c’est bien connu qu’un retour à la maison est bénéfique. Quand il s’agit de John Wall, ça lui donne surtout envie de péter de l’arceau.

#3 : les défenseurs du Jazz se sont transformés en pierre et Ben Simmons a donc tranquillement fini près du cercle. Merci du cadeau.

#2 : David Nwaba a visiblement des fourmis dans les jambes à force de cirer le banc à Houston, Davis Bertans a pu s’en apercevoir de près.

#1 : Marvin Bagley III s’était offert un moment sympa sur la tronche des stars des Nets et Tonton Jeff Green a vengé leur honneur en postérisant le jeunot. Non mais oh.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10, et vous pouvez le mater juste en dessous. On se retrouve demain pour de nouvelles highlights rythmées à la sauce TrashTalk. Bonne journée à tous !