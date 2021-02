Officiel, LeBron James a rentré plus de tirs que Wilt Chamberlain : officiel, tout le monde n’est pas capable de faire ce genre de choses

C’était l’une des affaires à suivre cette nuit, avec l’enquête diligentée par nos soins pour savoir comment Andrew Wiggins a eu autant de votes pour le All-Star Game. Il ne fallait que trois réussites à LeBron James pour dépasser l’immense Wilt Chamberlain au nombre de buckets rentrés en carrière et ce fut évidemment chose faite dès le premier quart-temps du choc face aux Nuggets. La deuxième place de Karl Malone est dans le viseur et pour la première de Jabbar… on va y aller tranquille pour l’instant.

Actuel troisième scoreur le plus prolifique de l’histoire après avoir dépassé en janvier dernier Kobe Bryant avec un timing malheureusement historique, LeBron James a donc atteint cette nuit un milestone de plus dans son immense carrière, 4 minutes et 53 secondes après l’entre-deux de ce savoureux Nuggets-Lakers. 12 682ème tir rentré en carrière, ah bon pardon, et donc un Wilt Chamberlain déposé avec classe au pied du podium. Wilt Chamberlain, l’homme à la saison en 50/25 de moyenne, l’homme aux 100 pions dans un match, l’homme aux 20 000 expériences sexuelles selon l’intéressé, et donc un homme qui a probablement assisté cette nuit de tout là-haut à la nouvelle brique posée par LeBron sur le mur de sa somptueuse legacy.

Chamberlain dans le rétro, Karl Malone qui devrait prendre une bourrasque dans quelques mois, et ne restera donc plus que Kareem Abdul-Jabbar dans… deux ans logiquement, l’immense KAJ qui devrait selon toute vraisemblance se voir déposséder bientôt des quelques records qui lui restent par l’Iron Man des Lakers. Un LeBron qui a d’ailleurs géré à lui tout seul ou pas loin les Nuggets cette nuit, histoire de lier l’utile à l’agréable, histoire de faire comprendre à Nikola Jokic que c’était peut-être bien lui le real MVP de cette saison 2020-21. A 36 ans frère.

27 points à 12/19, 10 rebonds, 10 passes, un milestone historique et, surtout, une victoire de daron face à l’une des équipes les plus dangereuses de l’Ouest. Qu’on se le dise, LeBron James n’a pas prévu de passer la main de sitôt.