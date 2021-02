Les Blazers B s’imposent en patron à Philadelphie : who needs Lillard quand tu peux aligner Keljin Blevins

Les Blazers ont donc fait parler le pouvoir de l’amitié pour venir à bout de Sixers trop peu rigoureux malgré le fait… qu’aucun membre du cinq de départ potentiel n’était présent côté Portland. Carmelo Anthony en mode franchise player c’est le premier Kamoulox de 2021, et le pire c’est que ça gagne.

31. C’est le nombre de points que Joel Embiid a scoré en première mi-temps. Le pivot camerounais a porté son équipe littéralement à lui tout seul car entre la fin du premier quart et le milieu du second, Jojo a par exemple inscrit la bagatelle de 17 points de suite pour son équipe. Une performance assez démente, qui lui permet d’ailleurs de devenir le deuxième joueur cette saison après l’inévitable Bradley Beal à scorer 25 points ou plus dans un quart-temps. Malgré cela, les Blazers s’accrochent face à la tempête Embiid et à la mi-temps le match est loin d’être fini puisque les deux équipes affiches chacune 57 points au compteur. Sauf que quand ton pivot, qui te garde dans le match à lui tout seul, passe d’une mi temps à 31 points à une à… 6 points, c’est tout de suite plus compliqué de gagner surtout quand personne n’arrive à step-up pour soulager ton leader. Et en face, ce sont donc des Blazers en mode esprit d’équipe qui ont déboulé dans le troisième quart pour passer un effroyable… 40-19 à la belle Philly endormie.

Cette nuit ? Portland jouait sans Damian Lillard, sans C.J. McCollum, sans Jusuf Nurkic, sans Derrick Jones Jr., sans Zach Collins et sans Greg Oden, autant dire tout l’Oregon avait décidé d’être blessé et c’est donc un « drôle » de cinq majeur constitué de Gary Trent Jr., Rodney Hood, Carmelo Anthony, Robert Covington et Enes Kanter qu’a aligné Terry Stotts. Mais voilà, cette équipe a de la ressource, c’est sa première qualité depuis quelque saisons, et c’était ainsi l’occasion pour certains de montrer ce dont ils sont capables sur un terrain NBA. C’est le cas par exemple de… C.J. Elleby, rookie sélectionné au second tour qui n’avait jusque-là joué que 44 minutes cette saison et qui en a donc joué… 31 cette nuit. Et c’est dire si le rookie a saisi sa chance. L’ailier de 20 ans finira son baptême avec 15 points, 7 rebonds et 2 blocks mais surtout une volonté et une intensité folle dont certains Sixers auraient bien du s’inspirer. Soirée record donc pour le jeunot qui avant ce match n’avait inscrit que 19 points au total dans sa jeune carrière NBA. Mais il n’était pas tout seul et à ses côtés trainait notamment un futur… Hall of Famer. Carmelo Anthony, en mode franchise leader cette nuit, a ainsi fait le boulot avec 22 points et 2 contres à 57% au tir, une belle performance pour Melo qui a de nouveau montré qu’il mérite encore évidemment sa place en NBA. Gary Trent Jr. a lui aussi de nouveau été très bon, lui qui a pris la place de McCollum depuis sa blessure et qui limite très bien la casse. Avec une moyennes de 17 points par match depuis six rencontres, l’arrière de 22 ans est de plus en plus à l’aise et il ne fait aucun doute qu’il est en train de se faire une vraie place dans la hiérarchie des Blazers. Avant cette rencontre les Sixers pointaient à dix victoires pour une défaite à la maison mais les Blazers Bis sont passés par là et valident donc une belle victoire d’équipe qui permet à Portland d’enchaîner une deuxième win de suite et de se stabiliser un peu dans le Top 8 de l’Ouest.

Neuf joueurs étaient disponibles pour les Blazers ce soir dont… aucun du cinq majeur. Mais cette équipe a du cœur et dans la forteresse la mieux gardée de la Ligue, les hommes de l’Oregon ont fait plier des 76ers d’un Embiid trop seul et qui a eu la flemme de tout faire tout seul.