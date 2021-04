Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et quatre Français qui font l’actu… ça sent pas bon pour Team USA cet été

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Une branlée incroyable pour les Warriors, les Hornets qui enchainent, les Knicks dans le dur, des Pelicans déplumés, un Giannis en mode cannibale, et de bonnes nouvelles en provenance des clans Maledon, Fournier, Gobert et Hayes. Cocorico bordel.

Raptors-Warriors : 130-77

Celtics-Rockets : 118-102

Pacers-Hornets : 97-114

Knicks-Mavericks : 86-99

Grizzlies-Wolves : 120-108

Pelicans-Hawks : 103-126

Jazz-Bulls : 113-106

Suns-Thunder : 140-103

Blazers-Bucks : 109-127

Kings-Lakers : 94-115

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

P.J. WASHINGTON BIG TIME FLUSH! 🔨 97-91 CHA edge late on NBA LP 📱💻: https://t.co/34MvdivBto pic.twitter.com/QWVUqVeNAT — NBA (@NBA) April 3, 2021

Donovan Mitchell plants off two feet and punishes the rim! 🕷️🕸️ pic.twitter.com/Di2dtDvDyt — NBA (@NBA) April 3, 2021

Gary Trent Jr.’s +/- tonight (+54) is the second-highest plus-minus recorded in a game by a player since 2000-01 (Luc Mbah a Moute, +57 on 11/22/2017). @EliasSports pic.twitter.com/dQtRytGYtQ — NBA.com/Stats (@nbastats) April 3, 2021

Robert Williams III is the first player in @celtics franchise history to have 20 PTS/9 REB/8 AST and shoot perfect from the field (9-9 FGM) in the same game. @EliasSports pic.twitter.com/CihRBwXYlL — NBA.com/Stats (@nbastats) April 3, 2021

Giannis Antetokounmpo is just the third player in NBA history to score 45+ points in a game on 85% shooting or better. He joins Wilt Chamberlain in December of 1967 and Mike Woodson in February of 1983. pic.twitter.com/LGF3mRZfvD — NBA History (@NBAHistory) April 3, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Wizards-Mavericks

2h : Pistons-Knicks

2h : Heat-Cavs

2h : Sixers-Wolves

3h : Spurs-Pacers

3h : Jazz-Mavericks

4h : Blazers-Thunder

4h : Kings-Bucks

Voilà pour le récap de cette jolie nuit, six heures de NBA et dix matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !