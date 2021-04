NBA Top 10 du jour : Jaylen Brown a sali Kenyon Martin Jr. comme Tim Duncan a sali son père au Game 6 des Finales 2003

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : la manière avec laquelle Jaxson Hayes termine cette action est aussi aérienne que désarticulée, et ces deux adjectifs définissent également sa carrière NBA.

#9 : Julius Randle n’est pas seulement une valeur sûre au poste et derrière la ligne, c’est aussi un foutu TGV surpuissant quand il accélère.

#8 : Donovan Mitchell nous a offert sa spéciale face aux Bulls : le coup de marteau à vous péter un arceau.

#7 : Giannis Antetokounmpo dans sa cour de récré, épisode 412 593.

#6 : au départ Terry Rozier, à l’arrivée Miles Bridges, et ça va haut.

#5 : au départ C.J. McCollum, à l’arrivée Jusuf Nurkic, et ça va fort.

#4 : si Alex Caruso ne fait jamais de Dunk Contests, c’est avant tout pour éviter une défaite de plus à Aaron Gordon.

#3 : le level de facilité auquel joue actuellement Devin Booker est à peu près égal à un million.

#2 : Obi Toppin a des ressorts planqués dans les chaussettes, il ne reste plus qu’à lui installer des poignets quand il shoote de loin.

#1 : Jaylen Brown a sali Kenyon Martin Jr. comme Tim Duncan a sali son père au Game 6 des Finales 2003, punchline horriblement gratuite mais que voulez-vous c’est la crise.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer JUSTE ICI. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !