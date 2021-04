Air Jordan 1 Zoom CMFT Stadium Green : printemps rime avec nouvelle paire de Jordan, ou presque

À chaque sortie d’une paire de son Altesse Jordan, c’est l’effervescence chez tous les collectionneurs, et on les comprend aisément. Alors préparez-vous à agrandir la collection avec les Air Jordan 1 Zoom CMFT, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Qui dit printemps dit renouvellement de notre garde robe. Là-dessus, on peut toujours compter sur Michael Jordan pour nous distiller ses plus beaux modèles. Que ce soit des modèles de collection, des paires pour la vie de tous les jours – entre les low, medium ou high – ou bien des paires pour aller faire des 5v5, Jordan sait comment nous faire plaisir. On a donc droit cette année à la Air Jordan 1 Zoom CMFT Stadium Green, une paire simple, au coloris vert, qui n’est pas sans rappeler sa franchise de cœur, Chicago Boston. Il ne lui reste plus qu’à envoyer un petit colis à son ami Larry Bird, légende des Celtics. Rien de bien nouveau dans ce modèle, la formule marche alors autant ne pas la bousculer. Cette paire de Air Jordan 1 Zoom CMFT dispose de velours blancs placés sur les côtés tandis que les superpositions en daim vert et les Swooshes découpés sur les côtés renforcent son profil. Les lacets, les logos de la marque sont bien évidemment en noir, pour faire ressortir le tout. L’amorti utilisé sur la version CMFT est le Zoom Air, permettant un retour encore meilleur que l’Air utilisé sur le design original. Et vous savez à quel point l’amorti est important pour notre ami des Bulls. Petite touche confort également parce que Jojo pense à vos petons, vous retrouverez de la mousse dans la languette et sur les côtés du talon. De quoi avoir une paire toute douillette pour vos matchs ou pour flex dans les parcs.

LA FICHE :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High, pour le clin d’œil aux Celtics.

les Air Jordan 1 Retro High, pour le clin d’œil aux Celtics. On les imagine déjà à ses pieds : Evan Fournier, pour arriver à la salle avec sa nouvelle équipe.

Evan Fournier, pour arriver à la salle avec sa nouvelle équipe. L’occasion parfaite pour les porter : quand vous le voulez, ce sont des Jordan, cela se met tout le temps.

quand vous le voulez, ce sont des Jordan, cela se met tout le temps. On aime : le modèle simple et pourtant diablement efficace, comme Kawhi Leonard.

le modèle simple et pourtant diablement efficace, comme Kawhi Leonard. On aime moins : la trop grande ressemblance avec les Air Jordan 1 UNC.

Les Air Jordan 1 Zoom CMFT Stadium Green sont disponibles sur notre site partenaire Basket4Ballers pour le prix de 139,90 euros. Nul doute que le sneakers addict qui sommeille en vous se réveillera en voyant cette paire.

Source images : Basket4Ballers