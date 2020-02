Air Jordan 1 Retro High OG Pine Green : grosse commande anonyme du côté de Boston

Les Air Jordan 1 sont indémodables et toutes les excuses sont bonnes pour les décliner de toutes les couleurs. Même quand il n’y en a pas vraiment. C’est justement le cas pour les Retro High OG Pine Green disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On parlait déjà de foot hier mais ce code couleur fait forcément référence à l’ASSE qui à rendez-vous à Lyon pour le derby le plus chaud de France ce dimanche. Sinon, pour ce qui nous concerne, on y voit volontiers un clin d’oeil aux Celtics. Il ne manque plus que le trèfle et un petit numéro 33 quelque part pour que la paire devienne un must-have dans les rues de Bean Town. Pour le reste, rien de révolutionnaire. On a déjà l’impression de la connaître par coeur et sous toutes ses facettes. La seule chose qui change c’est donc ce mélange de noir et de vert censé annoncer l’arrivée du printemps. On vous l’avait dit, toutes les excuses sont bonnes pour sortir une nouvelle paire de Air Jordan 1, même quand il n’y en a pas. De toute façon, pourquoi se casser le crâne ? Elles sont devenues avec le temps une véritable pièce de collection et tous les sneakerheads se doivent d’en posséder au moins 1, 10 ou 1000 exemplaires dans leur placard à chaussures.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High OG Bloodline pour ceux qui sont plutôt fans des Bulls.

les Air Jordan 1 Retro High OG Bloodline pour ceux qui sont plutôt fans des Bulls. On les imagine déjà à ses pieds : Vincent Poirier avec sa prochaine chemise extravagante.

Vincent Poirier avec sa prochaine chemise extravagante. L’occasion parfaite pour les porter : aller au TD Garden la première fois.

aller au TD Garden la première fois. On aime : un classique qui ne se démodera jamais !

un classique qui ne se démodera jamais ! On aime moins : les designers ne prennent même plus la peine de trouver une petite storyline derrière chaque modèle.

Les Air Jordan 1 Retro High OG Pine Green sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros.

Source : Jordan Brand