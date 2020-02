Le mois de février 2020 vu par Twitter : mais que peuvent bien penser les joueurs du Slam Dunk Contest d’Aaron Gordon cette année ?

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de février.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Les hommages continuent de se multiplier pour Kobe Bryant

The kid from Compton showing Mamba love 💜💛🖤 pic.twitter.com/Gybyv1ztND — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 5, 2020

« Le gamin de Compton envoie de l’amour au Mamba. »

Gotta know the real meaning ❤️🙏🏽 https://t.co/Ajv66tF4PJ — Quinn Cook (@QCook323) February 5, 2020

« Quinn Cook qui rappe chaque parole de « Kobe Bryant » de Lil Wayne. Vrai gars. »

« Vous devez savoir la vraie signification. »

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

« Même salle. Même panier. Même dunk. 19 ans d’écart. »

« Merci, Warriors. »

Tonight we honor Kobe Bryant pic.twitter.com/CUltuUz4Vx — Golden State Warriors (@warriors) February 9, 2020

« Ce soir, on honore Kobe Bryant. »

# Tony Allen fête la Saint Valentin à sa façon

« Tu dois être connue pour ta défense, car tu as volé mon coeur. »

# Comme d’habitude, le All-Star Weekend a déchaîné les passions

And you didn’t put @DevinBook in the 3pt Contest on the first go around?!?!?!?!? #NBAAllStar pic.twitter.com/kNPk1oeDCb — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) February 16, 2020

« Et vous n’aviez pas invité Devin Booker au concours de tirs en premier lieu ? »

« Trae Young au concours de tirs à 3 points »

« Faits »

« Le micro de Luka Doncic amplifié, c’est de l’or. »

# Beaucoup de joueurs ont estimé qu’Aaron Gordon s’était (encore) fait arnaquer au concours de dunks

AG GOT ROBBED AGAIN #BS — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 16, 2020

« AG S’EST ENCORE FAIT VOLER. »

Wowwwwwww lol AG jumped over Tacko and that’s not a 50????? — Tyus Jones (@1Tyus) February 16, 2020

« Wow AG est passé par-dessus Tacko et ça ne vaut pas 50 ? »

“Of course one of those 9’s coming from D-Wade” lol well said Kenny — Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 16, 2020

« ‘Forcément l’un de ces 9 vient de D-Wade’ bien dit Kenny. »

I feel sick for AG man. You re the people champ bro @Double0AG !!!❤️❤️ — Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 16, 2020

« Je me sens mal pour AG mec. Tu es le champion du peuple mon frère. »

« Quand Dwyane Wade en train de réfléchir au score qu’il doit donner à Aaron Gordon pour s’assurer que Derrick Jones gagne. »

AG won’t ever do the dunk contest again smh. — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) February 16, 2020

« AG ne fera plus jamais le concours de dunks… »

I smell a Miami connection — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) February 16, 2020

« Je sens la Miami Connection. »

Nahhh that’s not cool…. AG been robbed twice now. — Austin Rivers (@AustinRivers25) February 16, 2020

« Non c’est pas cool. Deuxième fois qu’AG se fait voler. »

The judges need to be fined! — Evan Turner (@thekidet) February 16, 2020

« Les juges méritent une amende. »

Wow terrible job now Aaron Gordon never doing dunk contest again straight robbed that man. — Allonzo Trier (@ISO_ZO) February 16, 2020

« C’est pas sérieux ça, maintenant Aaron Gordon ne refera jamais le concours de dunks. Le mec se fait toujours voler. »

That was legendary… but damn they did Aaron wrong again🤦🏽‍♂️ — Rudy Gobert (@rudygobert27) February 16, 2020

« C’était légendaire… Mais ils ont encore volé Aaron. »

Derrick Jones don’t even believe that.. Smh.. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) February 16, 2020

« Même Derrick Jones n’y croit pas. »

what? 🤷🏼‍♂️ — Luka Doncic (@luka7doncic) February 16, 2020

« Quoi ? »

Yall robbed him again?! That’s crazy!! Smh! — elfrid payton (@elfrid) February 16, 2020

« Vous l’avez encore volé ? C’est fou !<« /blockquote> Okay this is now embarrassing! TWICE!!! — Mario Hezonja (@mariohezonja) February 16, 2020 « Ok ça devient gênant maintenant ! DEUX FOIS ! »

# Un beau marcher de Paul George, même Pat Beverley en est conscient !

Def a travel, boyyy took 7 steps 🤦🏾‍♂️ https://t.co/3l6mucWfnF — Patrick Beverley (@patbev21) February 25, 2020 « Comptez les pas de PG

C’est un marcher, tout simplement. Le mec a fait 7 pas ! »