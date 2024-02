Le Super Bowl LVIII, opposant les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco, a rendu son verdict cette nuit, aux alentours de 4 heures du matin, et ce sont les coéquipiers de Patrick Mahomes et Travis Kelce qui ont réalisé le back-to-back. Le quarterback est élu MVP du Super Bowl et continue d’écrire sa légende et de se hisser parmi les plus grands. Et ça, la planète NBA l’a bien compris, alors on recense ici les meilleures réactions à cet événement planétaire et à ce match époustouflant au cours duquel beaucoup ont respiré avec une paille !

Wow!!

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) February 12, 2024

Chiefs are inevitable..

— Alex Caruso (@ACFresh21) February 12, 2024

“Les Chiefs sont inévitables.”

Mahomes Legacy driivveeee🔥🔥

— Alex Caruso (@ACFresh21) February 12, 2024

“La légende Mahomes est en marche.”

🐐 @PatrickMahomes

— Luka Doncic (@luka7doncic) February 12, 2024

OT 😬

— Dwight Howard (@DwightHoward) February 12, 2024

“Prolongations !”

very entertaining super bowl this year

— Jordan Clarkson (@JordanClarksons) February 12, 2024

“Le Super Bowl est très divertissant cette année.”

Mahomes. Goat form

— Jordan Clarkson (@JordanClarksons) February 12, 2024

“Mahomes est le meilleur.”

Usher really one of the best entertainers ever. Bruh put on the skates and really was getting to it. Elite talent.

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 12, 2024

“Usher est l’un des plus grands artistes de tous les temps. Le frérot a mis les rollers et s’est donné à fond. Quel talent.”

🐐

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 12, 2024

“I turned the world to the A!”🔥🔥

Usher was reppin fr

— Trae Young (@TheTraeYoung) February 12, 2024

“Usher a géré !”

This halftime performance vibingggg

Okayyy usher 🫡🎼

— Royce O’Neale (@BucketsONeale00) February 12, 2024

“La performance de la mi-temps est top !”

Super Bowl commercials used to mean something man. We used to be a country😢

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) February 12, 2024

“Avant, les pubs du Super Bowl voulaient dire quelque chose. On avait l’habitude d’être CE pays.”

Great game 🏈 @PatBevPod

— Patrick Beverley (@patbev21) February 12, 2024

“Sacré match.”

Great game. We were definitely entertained. Congrats to the chiefs.

— Victor Oladipo (@VicOladipo) February 12, 2024

“Gros match ! On a kiffé ! Félicitations aux Chiefs.”

Jonas Valanciunas taking in the Chiefs win 😂

From Trey Murphy’s IG pic.twitter.com/BNtXF1zTTu

— retroPels (@retro_pels) February 12, 2024

Un dernier petit bonus de la part de Trey Murphy qui se fout de la ressemblance de son coéquipier Jonas Valanciunas avec monsieur Taylor Swift (désolé, on se devait de la placer) en story Instagram. Le Super Bowl rassemble les passions aux USA et cette édition LVIII n’a pas dérogé à la règle avec notamment LeBron James, Draymond Green et l’agent Rich Paul qui étaient en loges. Ah et au fait, si vous n’avez toujours pas compris, faites un parallèle entre la NBA et la NFL juste ici.