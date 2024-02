La grande muraille de Chine, la cité perdue de Petra, la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro, le Machu Picchu, Chichén Itzà au Mexique, le Colisée de Rome, le Taj Mahal, et le Dunk Contest de Vince Carter à Oakland le 12 février 2000. Voici les 8 merveilles du monde moderne. De quoi ? Un intrus ? Il est vrai que le Colisée, c’est légèrement surcoté. Pour Vince Carter par contre, tous les critères sont remplis : esthétique et exploit architectural, caractère artistique et portée historique. Check, check, check et check. Un perfect pour ce moment qui a marqué l’histoire de la Grande Ligue et avait fait renaître – déjà – un concours en perdition.

Dès le lycée, Vince Carter est un phénomène athlétique. Dès le lycée, il claque des dunks qui pourraient faire rougir n’importe quel joueur NBA. Le gamin a de la dynamite dans les jambes et aurait très bien pu bosser pour Joe Dalton. A un concours national, les autres participants vont tout simplement abandonner au milieu du concours… ff et ggs pour les connaisseurs. Cette réputation va se poursuivre avec North Carolina où il va claquer des smashs lunaires pour un joueur aussi jeune. A son arrivée en NBA, il va évidemment prouver qu’il n’est pas qu’un phénomène athlétique comme on en voit souvent et aujourd’hui le père Vincent est ni plus ni moins considéré comme le… meilleur dunkeur de l’histoire.

Vince Carter with the NASTY in-bound dunk on Clemson! (1996) pic.twitter.com/chuM544Ku4

— ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) November 12, 2023

Le concours de dunk de 2000 est particulier. Il a lieu à une période où cet évènement a perdu ses lettres de noblesse des années 80, et après le lock-out de 1999, le but est – n’ayons pas peur des mots – de faire revivre une antiquité. Pour l’occasion, la NBA a essayé de réunir le meilleur plateau possible. Vince Carter, son cousin Tracy MacGrady, Ricky Davis, Steve Francis, Larry Hughes et Jerry Stackhouse. Voilà donc cinq figurants et un personnage principal prêt à réaliser la plus grande performance individuelle all-time. Sorry Aaron Gordon. Et en plus d’être un excellent dunkeur, cette année-là le bonhomme est motivé par l’enjeu.

“J’a toujours voulu faire le concours de dunks. J’avais hâte et quand la réalité m’a rattrapée, je ne pouvais pas le croire. C’était comme, “Dieu merci”.” – Vince Carter

Malgré la domination de Air Canada, les concurrents sont sérieux donc il faut taper fort. Taper fort et vite dès le premier dunk pour bien donner le ton comme il le dit lui-même.

“Je voulais mettre la pression sur les concurrents. Donc le premier dunk, je ne vais pas aller à la limite. Je voulais aller au-delà et faire passer un message. Hey, je suis une bête, let’s go. “ “Cheryl [Miller, juge du concours de dunk, ndlr], fais moi confiance. Je vais faire secouer la tête de tous ces gens.”

Chose promise, chose due. Vince Carter envoie l’un des, si ce n’est LE dunk le plus iconique de toute l’histoire du concours. Un 360 moulin à vent dont le panier se rappelle encore, dont le parquet se rappelle encore et dont les gens présents ce soir là se rappellent encore. Une entrée en lice fracassante, violente mais toute en grâce. Le Shaq n’en revient pas et sa caméra doit aujourd’hui être l’un des objets les mieux protégés de sa résidence. “Let’s go home, let’s go home Ladies and Gentleman, let’s go home !” s’écrit Kenny Smith. Eh oui, autant rentrer chez soi, d’autant plus que le reste du concours de VC sera du même acabit.

Vince Carter 360 Windmill 🔥 (2000) pic.twitter.com/jxumuIjvzF

— ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) July 28, 2022

Un autre between the leg en partant derrière le panier pour enchaîner. Un score de 49 à cause d’un 9 donné par Kenny Smith à en faire sourire Dwyane Wade. Mais comment lui en vouloir tant le premier est légendaire. Pour se rattraper et mettre TOUT le monde d’accord, Vinsanity demande à T-Mac de l’aider. Son zinq fait rebondir la balle et Vince nous pond un between the leg légendaire – lui aussi. La photo avec la balle parfaitement entre les jambes l’est tout autant et la salle explose. Doigts vers le ciel, vers son domaine en fait. Troisième dunk seulement et comme le dit ce bon Kenny, repris par notre personnage principal : It’s over. Isiah Thomas célèbre comme un fan, s’incline, et tout le monde est en admiration devant ce mec, devant cet OVNI.

Pourtant, le concours n’est – officiellement – pas fini. Il reste la finale soit deux tentatives de plus pour surpasser les limites humaines. Et après l’admiration, on va laisser place à l’abasourdissement pour ce quatrième dunk. Il s’élance, saute, fais un gros doigt à la gravité et finit le coude dans le cercle. On ne comprend pas tout sur le moment mais la réaction des gens dans la salle en dit beaucoup. Vince Carter laisse tout le monde bouche bée. Michael Keaton demande un time out pour saisir ce qu’il vient de se passer et le replay va faire comprendre l’absurdité du moment. Pas besoin de vous donner le score à ce niveau et pas besoin de vous dire qu’il gagnera ce concours en assurant son dernier essai.

“It’s over!”

18 years ago #OTD, @mrvincecarter15 awed the crowd in the final round of the 2000 Slam Dunk Contest! 💪 #NBAAllStar pic.twitter.com/wkIFVfXErx

— NBA TV (@NBATV) February 12, 2018

Un concours mythique grâce à Vinsanity qui rentre officiellement et à tout jamais dans le paysage NBA ce jour-là. Au passage, il permet de redorer le concours et inspirer une génération entière de dunkeurs. 24 ans plus tard, l’héritage est toujours présent.

I can’t believe it’s been 20 years @mrvincecarter15 . @SHAQ and @KevinGarnett5KG , still have that footage? pic.twitter.com/wZVtjiDxXf

— Steve 🏀 (@intangible_eth) February 12, 2020

Source texte : ESPN, Jason Buckland – ANDSCAPE, Marc J. Spears