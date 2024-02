Quelques mois après l’annonce de sa séropositivité et de sa retraite sportive fin 1991, Magic Johnson était revenu sur les parquets NBA pour disputer le All-Star Game 1992. Un grand moment d’émotion, dépassant les frontières du basket et même du sport.

Le 7 novembre 1991, Magic Johnson choque le monde du basket-ball en annonçant sa retraite sportive immédiate suite à la découverte de sa séropositivité. Le triple MVP raccroche les sneakers dans un contexte où la maladie n’est que peu connue et inquiète énormément. Encore plus après le décès de Freddie Mercury, le légendaire chanteur du groupe Queen, 17 jours plus tard.

Pourtant, les fans de basket-ball se mobilisent en masse pour envoyer le meneur des Lakers au All-Star Game 1992, malgré le fait qu’il n’a pas joué le moindre match cette saison-là. Le geste est beau, mais critiqué. Certains joueurs n’hésitent pas à témoigner de leur désaccord comme le toujours très inspiré (ou pas) Karl Malone :

“Regardez, j’ai des croûtes et des coupures partout. Je m’en fais chaque soir, à chaque match. Ils ne peuvent pas dire qu’il n’y a pas de risques (d’échanges sanguins), et vous ne pouvez pas me dire qu’il y a une personne dans la ligue qui n’y a pas pensé.”

D’autres, comme Tim Hardaway, montrent plus de respect pour la légende de Los Angeles. Le meneur des Warriors cède sa place de titulaire à son ainé. Le Showtime peut (re)commencer.

Le 9 février 1992, Magic Johnson dispute donc son premier match de basket-ball depuis juin de l’année précédente et la défaite des Lakers lors des Finales NBA face aux Bulls de Michael Jordan.

Alors que les fans NBA auraient pu l’imaginer à court de rythme, Earvin prouve rapidement qu’il n’a rien perdu de son génie. 10 points dès le premier quart-temps dans une Orlando Arena qui n’a d’yeux que pour lui. Johnson joue comme d’habitude, le sourire aux lèvres, mais cette fois il est encore plus communicatif. La salle entière est ravie de le voir rejouer au basket-ball, et le message envoyé aux personnes atteintes du VIH est d’un impact extraordinaire.

Dans le dernier quart-temps, la rencontre tourne au one-man show. Alors que la Conférence Ouest est déjà largement devant au score, Magic se lâche et rentre trois paniers à longue distance consécutifs, ce qui était pourtant loin d’être sa spécialité lors de sa carrière. Il se permet aussi des un-contre-un face à Isiah Thomas et Michael Jordan. Juste épique !

Avec 25 points, 5 rebonds et 9 passes à 9/12 au tir et donc 3/3 de loin, Magic Johnson est le principal artisan de la victoire de son équipe et est élu MVP de l’événement. Un moment hors du temps qui a fait un bien fou à Magic, comme il l’a déclaré après la rencontre :

“Ça c’est passé exactement de la manière dont je le rêvais. Je vais chérir ce moment pour le reste de ma vie. Ces instants, cette journée, tout ce qu’il s’est passé, je les chérirai pour toujours. C’est la thérapie dont j’avais besoin pour continuer à vivre le reste de ma vie. C’était un très très grand moment pour moi.”

Quelques mois plus tard, Magic Johnson fera partie de la légendaire Dream Team qui remportera la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Barcelone. En 1996, il rejouera même des matchs officiels en NBA en disputant 36 rencontres sous le maillot pourpre et or.

Mais c’est bien en ce jour de février 1992 qu’il a prouvé à la planète entière que la maladie n’empêchait pas d’évoluer à haut niveau dans une discipline et d’inspirer les autres. Tout simplement Magic.