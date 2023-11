Le 7 novembre 1991, Magic Johnson annonce sa séropositivité et prend sa retraite NBA

Le 7 novembre 1991, la légende de la NBA Magic Johnson prenait sa retraite à la surprise totale. La raison ? L’annonce de sa séropositivité. Le VIH, alors mal connu du grand public, force la star à arrêter sa carrière pour plusieurs saisons.

Nous sommes le 7 novembre 1991. Un frisson parcourt la fanbase des Lakers, mais plus globalement, les fans de basket en général. Magic Johnson n’a pas joué depuis le début de la saison, la faute à un virus, selon la franchise. Les rumeurs vont bon train, qu’est-ce qui peut bien bloquer la star de Los Angeles ? Il faut remonter aux jours précédents le début de la régulière.

Alors qu’il sort d’une tournée estivale en Europe particulièrement réussie sur le plan individuel, Magic Johnson rentre aux États-Unis avec les Lakers pour préparer la prochaine saison. Au cours d’un examen médical de routine, comme requis avant le début des camps d’entraînement, on lui annonce qu’il a contracté le VIH, virus responsable du SIDA. Des contres-examens sont effectués, plusieurs d’ailleurs, mais le résultat est le même.

Le meneur star des Lakers prévient immédiatement sa femme ainsi que quelques amis proches, parmi lesquels Larry Bird, Michael Jordan, Pat Riley et Isiah Thomas. Dans la foulée, une conférence de presse se tient à Los Angeles et l’annonce est rendue publique : Johnson interrompt immédiatement sa carrière et déclare qu’il utilisera toute sa notoriété pour combattre et informer sur la maladie.

“Avant toute chose, laissez moi vous dire bon après… bon après-midi tardif. À cause du VIH que j’ai contracté, je dois me retirer de la NBA. Aujourd’hui. Je veux être clair, premièrement, je n’ai pas le SIDA. Car je sais que nombre d’entre vous êtes… veulent savoir ça. C’est le VIH. Ma femme va bien, elle est négative, il n’y a donc aucun problème avec elle. Je prévois d’aller de l’avant, de vivre longtemps, de vous taquiner comme je l’ai toujours fait. Vous me verrez donc souvent. Je prévois de rester avec les Lakers et la NBA.” – Magic Johnson

Cet événement fait la une aux États-Unis, et Magic Johnson est immédiatement lié à des rumeurs d’homosexualité et de bisexualité. Il faut bien se rendre compte – même si c’est difficile avec les connaissances avancées sur la maladie aujourd’hui – le séisme provoqué par cette annonce soudaine. Maladie récente et mal-connue, le VIH jouit d’une image très négative et alors particulièrement rattachée aux relations entre personnes de même sexe.

Dans son livre Three Ring Circus, Jeff Pearlman, auteur spécialisé dans le sport nord-américain, compare ce moment vécu en direct avec “l’assassinat de John Kennedy“. Parce que la méconnaissance du virus fait qu’on pense alors qu’il est synonyme de mort prochaine. Et que les gens s’attendaient à voir Magic Johnson disparaître. Le symbole du sport, de la joie de vivre d’alors. Un monument de la culture populaire. Disparaître.

“Jerry Buss (propriétaire des Lakers à l’époque, ndlr.) est sorti en courant de son bureau. Il a couru vers moi en sanglotant. Je ne l’avais jamais vu en sanglots. Ça m’a choqué.” – Kurt Rambis, ancien coéquipier de Magic.

Michael Jordan, lui aussi sous le choc de l’annonce, qui est arrivée par son agent avant la conférence de presse, a directement demandé si son idole de jeunesse “allait mourir“. Larry Bird, son meilleur adversaire mais aussi très proche ami, a tout simplement refusé de jouer le prochain match des Celtics et demandé à parler immédiatement à Magic. Un appel dont le joueur des Lakers s’est souvenu avec émotion des années plus tard.

“Il m’a appelé. Nous avons discuté, du style ‘Comment ça va ? J’ai appris’. Vous pouviez presque nous entendre pleurer. Et ça m’a choqué car il m’a appelé. Quand quelque chose vous arrive, vous voyez qui sont réellement vos amis et qui tient vraiment à vous.” – Magic Johnson.

Larry Bird jouera finalement face aux Hawks, mais déclarera qu’il s’agit du seul match de sa carrière qu’il n’a pas voulu jouer, parce qu’il avait la tête à autre chose. La réaction de la star des Celtics est également racontée par Rick Fox, rookie de Boston lors de la saison 1991-92.

“En tant que Rookie cette année là, j’avais l’opportunité, après les entraînements, de shooter avec Larry. Prendre ses rebonds, faire du 1 contre 1… Et le jour où Magic a tenu sa conférence de presse, Larry n’était pas là après l’entraînement. Je ne le trouvais pas, n’arrivais pas à savoir où il était. Je me suis mis à sa recherche et l’ai trouvé dans le vestiaire, assis à table en train de pleurer. Je connaissais Larry depuis seulement quelques semaines, alors tout cela m’a paru très étrange. Et puis j’ai allumé la télévision et j’ai vu la conférence. J’ai réalisé à ce moment à quel point ces deux compétiteurs étaient proches.” – Rick Fox

Magic Johnson indique dans un premier temps qu’il ne sait pas comment il a contracté la maladie, mais avouera plus tard avoir eu de nombreuses partenaires sexuelles dans sa vie. Il fera de son cas l’exemple que le VIH se transmet aussi via les relations hétérosexuelles et sera complimenté par de nombreuses personnalités outre-Atlantique pour son engagement, dont le président des États-Unis, George H. W. Bush. 20 ans plus tard, en 2011, Johnson déclare qu’il n’aurait probablement pas pris sa retraite s’il en avait su plus sur la maladie. Pour autant, il estime avoir pris la “bonne décision, à l’époque“.

