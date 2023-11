Blessé à la cheville face aux Lakers fin octobre, De’Aaron Fox manque énormément aux Kings. Sacramento n’a en effet toujours pas gagné sans le Renard. Pire encore, les hommes de Mike Brown restent sur deux raclées face aux Houston Rockets et semblent complètement perdus…

La saison dernière, les Kings possédaient la meilleure efficacité offensive de l’histoire de la NBA. Aujourd’hui, ils galèrent rien que pour atteindre la barre des 100 points.

L’absence de De’Aaron Fox est évidemment au centre des problèmes de Sacramento. On parle d’un meneur qui reste sur une campagne à 25 points et 6 passes de moyenne, et qui terrorise les défenses à travers sa vitesse. Alors forcément, il fallait s’attendre à quelques coups de mou sans lui. Mais on ne s’attendait pas à voir les Kings galérer autant.

Les difficultés actuellement rencontrées par Sacramento n’ont peut-être jamais été aussi apparentes que lors de la première mi-temps face aux Rockets la nuit dernière. Après la défaite 107-89 face à Houston ce week-end, on attendait forcément une réaction des Kings dans le rematch face aux Fusées lundis soir. Résultat ? Seulement 42 points marqués en 24 minutes, pour… 67 encaissés.

Safe to say the Kings miss De'Aaron Fox…

Their second blowout loss to the Rockets this month. 😬

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 7, 2023

Sans De’Aaron Fox, ce sont plusieurs dimensions de l’attaque des Kings qui sont directement impactées.

D’abord, Sacramento n’a pas le même jeu de transition sans le Renard et devient donc beaucoup plus une équipe de demi-terrain. Déjà ça se complique un peu car vous devenez tout de suite plus prévisibles. Et sur demi-terrain, même si les Kings gardent leurs principes de jeu au niveau du mouvement du ballon et des joueurs, ils manquent d’un vrai difference-maker sur le backcourt. Cela s’est clairement vu face aux Rockets, qui ont beaucoup perturbé l’attaque de Sacramento à travers leur agressivité défensive et leurs bonnes rotations. Fox est le genre de joueur capable de retourner cette agressivité contre la défense à travers sa vitesse et sa vivacité, mais sans lui c’est compliqué.

Conséquence directe de tout ça : aucune réelle pression n’a pu être mise vers le panier de la part des Kings (seulement 4 lancers-francs tentés en première mi-temps hier…) qui ont dû se contenter de shoots extérieurs, parfois forcés en fin de possession. Les coéquipiers de De’Aaron Fox ont l’habitude d’évoluer à la pace imposée par le Renard, avec les opportunités de tir qui vont avec. Aujourd’hui ils sont clairement perturbés dans leur rythme et ça se voit. Résultat : cela provoque de la maladresse, de l’hésitation, des mauvais choix, ainsi que de la frustration qui se répercute sur la défense. Juste pour info, les Kings ont shooté à 6/21 à 3-points en première mi-temps contre Houston avec 7 turnovers, tout en commettant 17 fautes d’équipe (pour 22 lancers). Difficile de rivaliser avec l’adversaire en jouant comme ça.

“On s’est découragés et on n’avait personne sur le terrain pour nous relancer, donc c’était difficile à regarder.” – Mike Brown, coach des Kings après le match contre Houston (via le Sacramento Bee)

Si on aime bien l’activité défensive de Davion Mitchell, si on sait que Malik Monk peut prendre feu à tout moment, aucun des deux n’a vu le jour contre Houston. Le premier – titulaire en l’absence de Fox – a terminé à 2/11 au tir tandis que le second, censé combler un minimum l’absence du Renard avec ses qualités offensives, s’est tiré une balle dans le pied avec trois fautes en première mi-temps. Mike Brown s’est ainsi tourné vers des jeunots comme Jordan Ford, Colby Jones et Keon Ellis, ce dernier étant l’une des seules satisfactions des Kings contre Houston.

i have moved de'aaron fox to the top of my mvp ladder based on how the kings have played without him

— Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) November 7, 2023

Vous l’avez compris, les Kings ont désespérément besoin de retrouver De’Aaron Fox. Son dynamisme, son two-man game avec Domantas Sabonis (dont on attend beaucoup plus d’implication, seulement… 4 shoots face aux Rockets !), son côté clutch, tout ça manque cruellement à Sacramento.

D’après les dernières news, le Renard pourrait effectuer son retour durant la série des trois prochains matchs à Sactown, face aux Blazers (mercredi), au Thunder (vendredi) ou aux Cavaliers (lundi prochain).

Courage fans des Kings, le calvaire devrait bientôt être terminé.