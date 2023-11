Stars, highlights et stats nous font rêver au quotidien en NBA. Mais si tous ces athlètes performent chaque soir sur les parquets, c’est aussi parce que leurs corps si exceptionnels sont surveillés, massés et examinés en permanence. Ainsi, le Dr. Q, étudiant en médecine le jour et supporter NBA la nuit, a installé son cabinet chez TrashTalk pour décrypter et analyser tous les bobos de nos stars de la balle orange. Entorse, déchirure, fracture, luxation… la visite médicale nous permettra de comprendre toutes les blessures de la Grande Ligue. Aujourd’hui, c’est Steven Adams qui passe sur la table du doc, pour une entorse du ligament croisé postérieur au genou droit.

Absent depuis janvier pour une entorse du ligament croisé postérieur au genou droit, Steven Adams est passé sur le billard et manquera toute la saison. Alors que Memphis devait déjà composer sans son meneur Ja Morant pour les 25 premiers matchs de la saison, le retour du Big Kiwi était plus qu’attendu dans la raquette. Malheureusement, la tentative de traitement conservateur s’est soldée par un échec, le genou d’Adams étant trop instable pour espérer un retour sur les terrains. L’opération était ainsi inévitable. L’atteinte de ce ligament est moins fréquente que celle du ligament croisé antérieur mais peut être tout aussi handicapante sportivement : on analyse en détails…

A force d’en parler, on a compris ce qu’était le LCA mais un petit rappel d’anatomie va nous permettre de comprendre ce qu’est le ligament croisé postérieur (ou LCP). Le genou peut être séparé en 3 parties : 2 parties (latérale et médiale) avec un ligament collatéral et un ménisque, et une partie centrale avec les deux ligaments croisés. Le LCP vient donc aider le LCA en le croisant pour assurer la stabilité du genou, formant ainsi le pivot central. Ils protègent tous les deux le genou lors des rotations mais là où le LCA limite le déplacement vers l’avant du tibia par rapport au fémur, le LCP limite lui le déplacement vers l’arrière.

On avait déjà abordé les mécanismes pouvant aboutir à une lésion du LCA, petit point pour comprendre comment peut arriver une blessure du LCP. Tout d’abord, il est intéressant de préciser que les blessures du ligament croisé postérieur sont beaucoup plus rares. Plusieurs mécanismes peuvent mener à cela : soit un traumatisme très violent du genou avec des lésions au LCP mais aussi à d’autres ligaments, soit un choc violent à l’avant du tibia ou une hyperextension. Dans le cas d’Adams, c’est en plongeant pour sauver un ballon dans les dernières secondes d’un match contre Phoenix en janvier 2023 qu’il est retombé sur le tibia, provoquant ainsi sa blessure (sans pour autant permettre aux Grizzlies de remporter la rencontre).

Comment expliquer que la décision d’opérer ne tombe qu’en octobre, alors même que tout le monde s’attendait à un retour au début de la saison ? Contrairement à la rupture du LCP, l’entorse de grade 1 ou 2 ne nécessite généralement pas d’opération. Un protocole de rééducation est démarré après une dizaine de jours de repos, alliant travail de proprioception et renforcement musculaire. Adams a également reçu une injection de cellules souches en mars, la combinaison des deux permet habituellement une disparition des symptômes et la reprise du sport. Malheureusement pour le pivot des Grizzlies, il a à nouveau ressenti une instabilité du genou lors des entraînements de présaison, signe d’une atteinte potentiellement plus grave que prévue et surtout incompatible avec un retour sur les parquets.

Quelle est la suite pour le sosie presque officiel d’Aquaman ? L’opération est assez comparable à celle du LCA : on prélève un morceau de tendon sur le patient afin de réaliser une reconstruction du ligament. S’ensuivent de longs mois de rééducation, à la fois au niveau proprioception, pour récupérer les réflexes et prévenir les blessures futures, et sur le plan musculaire, afin de reconstituer la masse musculaire et aider à la stabilité du genou par la suite. Il a déjà été annoncé que la saison 2023-24 serait blanche pour Adams, mais il y a peu d’inquiétudes quant à son état pour la reprise en 2024-2025. En effet, c’est une opération dont on revient en général assez bien sous réserve d’une rééducation bien menée.

Bien que cette blessure soit plus rare, on peut faire un tour dans l’histoire récente pour trouver des joueurs étant passés par là. Rudy Gobert rejoint l’infirmerie en décembre 2017 et manque un mois de compétition pour une entorse du LCP avant de bien revenir. Shaun Livingston et Kendrick Perkins ont connu des blessures plus graves nécessitant une chirurgie avec une rupture complète du LCP associée à une atteinte d’autres ligaments. Ils ont manqué plus de rencontres, absents respectivement 19 et dix mois, mais ont tous les deux continué leur carrière. Ainsi, bien que l’attente soit longue, les exemples récents sont assez rassurants pour la suite de la carrière de Steven Adams. Il s’agit d’une lourde intervention, qui nécessite une vraie rééducation mais il devrait revenir sans séquelles.

A l’heure où ces lignes sont écrites, l’ambiance est maussade à Memphis : l’équipe possède un bilan de 1-6, il reste 18 matchs de suspension à Ja Morant, et le secteur intérieur est dépeuplé avec Adams qui a rejoint Brandon Clarke à l’infirmerie pour toute la saison. Le pivot a vu la tentative de traitement conservateur échouer et a été opéré. Rendez-vous en octobre 2024 pour le retour du Big Kiwi, on l’espère à 100%.