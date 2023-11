NBA – le récap du jour : Jordan Poole “dément formellement” avoir claqué 500 000 dollars lors d’un date avec Ice Spice

La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo ont beaucoup travaillé en coulisses pour parfaire leur alchimie. Ce que ça veut dire ? Du travail en duo chez le Grec, ainsi que des sessions vidéo pour améliorer le jeu des Bucks. (Source : Chris Haynes)

Jordan Poole dément formellement avoir claqué 500 000 dollars lors d’un rendez-vous avec Ice Spice… (Source : Bleacher Report)

Robert Williams III pourrait voir sa saison terminée, puisqu’il va subir une opération au genou. (Source : Bleacher Report)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Programme de la nuit

Pas de matchs cette nuit, Election Day aux États-Unis !