Le récap NBA du jour : Victor Wembanyama, Wemby, et Victor

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk !

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Les Pistons signent Chimezie Metu pour le reste de la saison. On compatit. (Source : ESPN)

Fin de saison pour le joueur des Pistons Quentin Grimes (genou).

Sources: Detroit Pistons guard Quentin Grimes will miss the rest of the season to rehab lingering muscle soreness related to knee injury suffered in January. No surgery required and bone bruise in knee has healed. Grimes will be eligible for an extension prior to next season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 30, 2024

Info inutile : les Grizzlies signent Zavier Simpson pour dix jours, et prolongent Maozinha Pereira pour dix jours. (Source : Grizzlies)

Info NCAA : l’université d’Utah State (où évoluait le Français Kalifa Sakho cette année) a engagé Jerrod Calhoun comme coach. Ce dernier possédait notamment Joe Mazzulla (Celtics) dans son staff par le passé.

Jerrod Calhoun’s top assistant at Division II Fairmont State — Celtics coach Joe Mazzulla. Mazzulla credits Calhoun with having a major impact on his development as a young coach. https://t.co/PQdjJe0p5Y

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 30, 2024

Absent depuis quatre matchs à cause d’un bobo à la cheville, Jamal Murray pourrait aussi rater celui contre Cleveland dimanche. Mais Michael Malone, le coach, pense que son meneur sera de retour avant le début des Playoffs. (Source : ESPN)

Les Suns devraient signer Isaiah Thomas pour un deuxième contrat de dix jours. (Source : The Athletic)

Pas de Damian Lillard vs les Hawks ce soir (raisons personnelles). (Source : The Athletic)

Nikola Jovic (Heat) souffre d’une contusion au genou. Il a quitté le match contre Portland hier. (Source : Sun-Sentinel)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

