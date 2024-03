Si on avait dit à Jalen Brunson que ses Knicks allaient perdre à San Antonio malgré ses 61 points marqués, il ne l’aurait probablement pas cru. Mais c’est bien ce qui est arrivé, la faute à un Victor Wembanyama sur une autre planète (40 points – 20 rebonds). La star des Knicks n’a pas eu d’autre choix que de s’incliner.

Dans l’un des plus grands duels de toute la saison NBA, c’est donc Wemby qui a triomphé.

Le phénomène français était sur tous les fronts pour guider les Spurs vers la win 130-126 (en prolongation), de quoi recevoir les louanges d’un Jalen Brunson partagé entre déception et admiration.

“Il va devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire” a déclaré le meneur des Knicks après le match. “Juste sa façon d’être et en voyant ce qu’il a déjà pu accomplir jusqu’ici. Donc j’ai beaucoup de respect pour lui, et clairement c’est dur de tenter un shoot face à lui.”

Ce n’est évidemment pas la première fois que Victor Wembanyama reçoit de tels compliments, lui qui a marqué les esprits à plusieurs reprises depuis son arrivée en NBA. Mais les mots utilisés par Brunson n’ont peut-être jamais sonné aussi vrai. Car Wemby vient sans doute de réaliser sa meilleure performance en carrière, une perf’ inédite pour un rookie depuis Shaquille O’Neal il y a 30 ans et jamais vue dans toute l’histoire des Spurs !

“Cela montre le joueur que deviendra Victor Wembanyama quand il aura compris comment gérer l’impact physique qui sera utilisé contre lui tous les soirs. Heureusement, il est aussi un sacré passeur et il est prêt à faire ce qu’il faut pour ça. Il est vraiment spécial.” – Gregg Popovich, coach de Victor Wembanyama

Spécial, c’est le mot.

Source texte : Josh Paredes

WHAT. A. BATTLE. 🤯

Jalen Brunson: 61 PTS (career high) | 25 FGM | 5 3PM | 6 AST

Victor Wembanyama: 40 PTS (career high) | 20 REB | 7 AST

Spurs top the Knicks in an overtime THRILLER. pic.twitter.com/SSF1NOUDWp

— NBA (@NBA) March 30, 2024