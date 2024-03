En terminant la rencontre face aux Knicks avec 40 points et 20 rebonds, Victor Wembanyama a non seulement sorti son meilleur match en carrière, mais il en a aussi profité pour associer une nouvelle fois son nom avec certaines des plus grandes légendes NBA.

Le basket, ce n’est pas que des chiffres. Mais parfois, les chiffres permettent de se rendre compte à quel point un joueur est spécial, et sur la voie pour devenir potentiellement l’un des plus grands.

Petit rappel de ce que vient de réaliser Victor Wembanyama cette nuit :

40 points (13/22 au tir, 4/9 à 3-points, 10/12 aux lancers-francs)

20 rebonds

7 passes

40-20-7. À 20 piges. En tant que rookie.

La performance est immense et permet à Victor Wembanyama de rejoindre des très grands noms dans l’histoire. Wemby est en effet le premier rookie depuis Shaquille O’Neal en 1993 à sortir un match en 40 points – 20 rebonds (46-21 pour Shaq). Victor est également le premier rookie depuis John Drew (1974) à terminer un match en 40 points – 20 rebonds – 5 passes, et le premier joueur de l’histoire des Spurs à sortir une telle performance. Pour rappel, on parle d’une franchise qui a vu passer Tim Duncan et David Robinson, rien que ça.

“J’ai une certaine fierté à faire des choses qui sont nouvelles” – Victor Wembanyama, après le match

Wemby also becomes the first player in Spurs franchise history to record 40+ points, 20+ rebounds, and 5+ assists in a game! https://t.co/meqLpeBnpp pic.twitter.com/f6AS99ZKUl

— NBA (@NBA) March 30, 2024