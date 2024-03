Vous pensiez déjà avoir tout vu avec Victor Wembanyama cette saison ? Erreur. Le phénomène français continue de nous offrir des dingueries et de nous montrer son potentiel sans limite. 40 points – 20 rebonds face aux Knicks hier, par ici les highlights.

Jalen Brunson a planté 61 points cette nuit et il n’est même la star du match Spurs – Knicks. Cette phrase vous donne un aperçu de la performance immense de Victor Wembanyama, qui a guidé San Antonio vers une victoire 130-126 face à New York.

En grande difficulté pour sa première au Madison Square Garden plus tôt dans la saison, Victor Wembanyama a cette fois-ci fait la totale aux Knicks. En attaque, en défense, dans le money-time. Bref le Mode Alien était activé ! Allez, on n’en dit pas plus et on vous laisse découvrir – ou redécouvrir – les highlights (insensés) du phénomène.

Victor Wembanyama vs New York Knicks

40 PTS

20 REB

7 AST

2 STL

13/22 FG#PorVida W pic.twitter.com/n5Vbpim5Gp

— A Walking Highlight (@11AWH) March 30, 2024