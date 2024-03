Après quatre matchs la veille, le Sweet 16 de la March Madness s’est conclu cette nuit avec son lot de surprises. Houston, l’un des favoris, est tombé face à Duke et surtout, surtout, le Français Mohamed Diarra a réussi un nouvel exploit avec NC State. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

Midwest Region

Marquette (#2) – NC State (#11) : 58-67

: 58-67 Tennessee (#2) – Creighton (#3) : 82-75

South Region

Purdue (#1) – Gonzaga (#5) : 80-68

– Gonzaga (#5) : 80-68 Houston (#1) – Duke (#4) : 51-54

La surprise : NC State à l’Elite Eight !

Devenu le petit poucet de la compétition, NC State continue sa formidable aventure. Le Wolfpack – où évolue le Français Mohamed Diarra – a réussi à taper Marquette (tête de série #2) pour atteindre l’Elite Eight de la March Madness. “C’est magique” a notamment déclaré l’arrière DJ Horne, avant d’ajouter, “Mais on savait qu’on était une bonne équipe“. Une bonne équipe peut-être, mais personne ne s’attendait à voir NC State aller aussi loin dans ce tournoi. Le Wolfpack n’était même pas certain de pouvoir participer à la March Madness il y a encore deux semaines, mais l’équipe de Mohamed Diarra a enchaîné huit victoires consécutives depuis, avec un titre de l’ACC en prime. Prochaine étape ? Un affrontement face à Duke pour une place au Final Four !

Two weeks ago, NC State's only hope of making March Madness was winning the ACC Tournament as the 10-seed.

They did it—and have since:

• Beat #6 Texas Tech

• Beat #14 Oakland

• Beat #2 Marquette

Now, the Wolfpack are going to the Elite Eight. pic.twitter.com/ePIddpRObk

— Front Office Sports (@FOS) March 30, 2024

La perf’ : les 27 points – 14 rebonds de Zach Edey

Le géant de Purdue Zach Edey continue de tout détruire sur son passage. Sa dernière victime ? Gonzaga. Le pivot de 2m24 a terminé avec 27 points (10/15 au tir, 7/10 aux lancers-francs) et 14 rebonds pour guider Purdue – tête de série #1 – vers la victoire 80-68. Les Bulldogs ont tout tenté pour essayer de l’arrêter, sans succès.

ZACH EDEY. 2X NPOY. 🐐🚂

27 PTS, 14 REBS

pic.twitter.com/XZRTms2c9p

— #3 Barstool Boilermakers (@BarstoolPU) March 30, 2024

Pour info, Zach Edey est le premier joueur depuis Artis Gilmore en 1970 à combiner 80 points et 45 rebonds sur les trois premiers match du tournoi NCAA.

Le moment fort : la blessure de Jamal Shead (Houston)

Les Houston Cougars, tête de série #1, avaient de grandes ambitions à la March Madness cette année. Mais une partie de leurs espoirs se sont envolés quand l’arrière Jamal Shead s’est blessé à la cheville en première mi-temps face à Duke. Il n’a jamais pu revenir dans le match. “Il est le cœur de notre équipe, personne ne peut le remplacer” a déclaré son entraîneur Kelvin Sampson, dépité. Sans l’un de ses leaders, Houston n’a pas réussi à passer l’obstacle Duke, finalement vainqueur 54-51 derrière les 16 points – 9 rebonds de Kyle Filipowski. La déception est énorme à H-Town.

Duke players showed love to Jamal Shead after the Sweet 16 battle 👏

All class.#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/Azo2qFid22

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

Les Français à la March Madness

Mohamed Diarra (NC State) : 11 points, 15 rebonds en 35 minutes

C’est un rêve éveillé que vit Mohamed Diarra en ce moment. Non seulement il va goûter à l’Elite Eight de la March Madness avec son équipe de NC State, mais en plus il contribue grandement au succès de son équipe. Diarra vient d’enchaîner un troisième double-double consécutif à la March Madness, et un cinquième en six matchs si on tient compte du tournoi ACC de fin de saison. Sans lui, NC State n’en serait pas là !

NC State’s Mohamed Diarra has done everything you want, and need a big to do throughout this NCAA Tournament

Round 1- 17 points, 12 rebounds, 2 blocks

Round 2- 11 points, 13 rebounds, 3 blocks

Sweet 16- 11 points, 15 rebounds, 1 block

On to the #Elite8 pic.twitter.com/5SZUcDYJA8

— Jamie Shaw (@JamieShaw5) March 30, 2024

Quelques highlights

"DUKE GOES FROM SWEET TO ELITE" 😈

Duke dances on to the Elite 8!#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/vlAjA1q4xE

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

BIG SHOT FROM AWAKA 🔥#MarchMadness @Vol_Hoops pic.twitter.com/NfU1yF62UZ

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

ASHWORTH FROM DOWNTOWN AND KNECHT ANSWERS AGAIN.

📺: https://t.co/qNCGUkxHwC#MarchMadness pic.twitter.com/GQPKezWJlL

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

JEREMY ROACH WITH THE FADER 😳#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/goMgRWicWq

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

18-0 RUN FOR TENNESSEE 😱#MarchMadness @Vol_Hoops pic.twitter.com/JalIHqemvn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

RYAN YOUNG SLAMS IT HOME 💪#MarchMadness pic.twitter.com/LIQAjVonLo

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

J'Wan Roberts gets right to the rim 😤#MarchMadness @UHCougarMBK pic.twitter.com/yYb9jKVB5a

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

Cryer gets the floater to fall at the buzzer 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/bd1FLoNlDF

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

Flip beats the shot clock 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/txugGHwvKR

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

The extra pass gets Filipowski a triple 🔥#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/CmHP6FGlHo

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

SHEAD LOBS IT TO FRANCIS 🔥

Houston opens on a 6-0 run 😮‍💨#MarchMadness @UHCougarMBK pic.twitter.com/rdjKDriZjF

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

Braden Smith now has 14 points and 15 assists 😮#MarchMadness @BoilerBall pic.twitter.com/FFANdZ2Ntu

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

O'CONELL FOR THREE 😳#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/3EmEHX937i

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

Fletcher Loyer cashing in from deep 💰#MarchMadness pic.twitter.com/bQiiLstBGn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

DJ HORNE AS THE SHOT CLOCK EXPIRES 🤯#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/UxHcb00R8T

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

DJ Burns was dropping DIMES in the first half 😮‍💨

He's already up to 5️⃣ assists for @PackMensBball 🔥 #MarchMadness pic.twitter.com/S2NtvCJzG5

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2024

DJ Burns that is just ridiculous 😳#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/mvX3w4hV15

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

RYAN NEMBHARD DROPPED HIM 😱#MarchMadness pic.twitter.com/HoBpWPfVCe

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

DJ HORNE 4-POINT PLAY 🤯#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/0ZvOZ8vfeW

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

DJ Burns with the one-handed putback 😮‍💨#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/i8p8HAaRI9

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

La suite de la March Madness

Le programme de ce samedi (Elite Eight) :

23h09 : UConn (#1) – Illinois (#3)

1h49 : Alabama (#4) – Clemson (#6)

Les autres affiches de l’Elite Eight (dimanche) :

Purdue (#1) – Tennessee (#2)

Duke (#4) – NC State (#11)

