Après quelques jours sans match, la March Madness a repris cette nuit avec le début du Sweet 16. Les 16 meilleures équipes du pays se rencontrent avec comme objectif d’atteindre les quarts de finale. Spoiler, il n’y aura pas North Carolina, pourtant tête de série #1. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

North Carolina (#1) – Alabama (#4) : 87-89

: 87-89 Arizona (#2) – Clemson (#6) : 72-77

East Region

UConn (#1) – San Diego State (#5) : 82-52

– San Diego State (#5) : 82-52 Iowa State (#2) – Illinois (#3) : 69-72

La surprise : Alabama tape North Carolina

Faisant partie des quatre têtes de série #1 de la March Madness 2024, North Carolina ne verra pas le Final Four. Ni même l’Elite Eight. Les hommes d’Hubert Davis (ancien joueur des Knicks dans les années 1990) sont tombés contre Alabama, la faute à un début de deuxième mi-temps raté. Le bourreau des Tar Heels se nomme Grant Nelson : 24 points (10/13 aux lancers-francs), 12 rebonds et 5 contres pour lui ! Ce dernier s’est en plus montré bien clutch dans les cinq dernières minutes pour faire basculer la rencontre en faveur d’Alabama. En face, Armando Bacot (19 points, 12 rebonds) et R.J. Davis (4/20 au tir, 0/9 à 3-point) n’ont rien pu faire.

C’est seulement la deuxième fois dans son histoire qu’Alabama – une université surtout réputée pour son équipe de Foot US – se qualifie pour l’Elite Eight de la March Madness.

Alabama’s 6’11 Grant Nelson went off today

24 points

12 rebounds

5 blocks

67% FG

A very rare combination of athleticism, skill and defensive versatility as a 6’11 4… made money this game

Alabama to the elite 8 pic.twitter.com/WwNJg8HIHg

— PDT (@PDTScouting) March 29, 2024

La perf’ : les 29 points de Terrence Shannon Jr. (Illinois)

Face à la meilleure défense du pays (Iowa State), le guard d’Illinois Terrence Shannon Jr. a sorti le grand jeu : 29 points (10/19 au tir, 4/10 à 3-points, 20 points en première mi-temps), 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions en… 22 minutes. Oui, 22 minutes seulement, Shannon Jr. étant gêné par les fautes. Autant dire qu’il était hyper chaud quand il était sur le parquet du TD Garden (Boston). C’est lui, Terrence Shannon Jr., qui a porté Illinois en attaque, et qui a réalisé l’interception décisive pour enterrer Iowa State.

Terrence Shannon Jr. scored 29 to lead Illinois to its first Elite 8 appearance in 19 years pic.twitter.com/0ekoG0FZl9

— B/R Hoops (@brhoops) March 29, 2024

Terrence Shannon Jr. et Illinois affronteront désormais le champion en titre UConn, qui a défoncé San Diego State (finaliste l’an passé) en s’imposant 82-52.

Le moment fort : la folie à Clemson

Pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’université de Clemson (Caroline de Sud), l’équipe de basket va jouer l’Elite Eight de la March Madness. Les Tigers ont mangé les Wildcats de l’Arizona – pourtant favoris – à la Crypto.com Arena de Los Angeles. Il suffit de voir l’incroyable ambiance sur le campus de l’université pour comprendre la magnitude de l’exploit.

The scenes from downtown Clemson after the Tigers defeated No. 2 Arizona to advance to the Elite Eight for the second time in program history. pic.twitter.com/XHBG8aXmqu

— Justin Robertson (@j_probertson) March 29, 2024

Clemson rencontrera désormais Alabama pour une place inédite au Final Four, qui se déroulera cette année en… Arizona.

Quelques highlights

GOODE RESPONDS 🔥#MarchMadness @illiniMBB pic.twitter.com/9iU2NwpPF3

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

BACOT BLOCKED AT THE RIM 😳 #MarchMadness

DON'T MISS THIS FINISH ‼️

📺: https://t.co/qNCGUkxHwC pic.twitter.com/WRYYqZ0MGa

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

WE ARE TIED UP AGAIN 😱#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/A1HGyWNwZN

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

Cyclones open the half in the perfect way 🌀#MarchMadness pic.twitter.com/77AKS3PGUr

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

The Tide and Heels trading triples 👌#MarchMadness pic.twitter.com/UwC9eBfahc

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

The Huskies continue to ROLL 🐺#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/55C3AZiP3J

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

CHASE. HUNTER.#MarchMadness @ClemsonMBB pic.twitter.com/3W2wVfEoQ2

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

Jaden Bradley steal and slam 👀#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/gSIiTAKTuL

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

PJ HALL FINISHES AT THE RIM 💪#MarchMadness @ClemsonMBB pic.twitter.com/9lI8OUiwcv

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

CALEB LOVE TO THE RIM 😤#MarchMadness pic.twitter.com/yXtq1zrBrk

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

Newton swipes it on one end and lobs it to Castle on the other 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/Tp8XIPLPw1

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

A THUNDEROUS dunk from Oumar Ballo just before the half 🤯#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/75uaKq3DPA

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

KESHAD JOHNSON THROWS IT DOWN 😤#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/FlHx0TDsp0

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2024

What a pass from Tristen Newton 😮#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/7Pv66hGNG5

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2024

Chase Hunter getting crafty with the reverse layup 🔥#MarchMadness @ClemsonMBB pic.twitter.com/Wr8OUNzp5k

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 28, 2024

La suite de la March Madness

Le programme de ce vendredi :

0h09 : Marquette (#2) – NC State (#11)

0h39 : Purdue (#1) – Gonzaga (#5)

2h39 : Houston (#1) – Duke (#4)

3h09 : Tennessee (#2) – Creighton (#3)

Les affiches connues de l’Elite Eight :

UConn (#1) – Illinois (#3)

Alabama (#4) – Clemson (#6)

________

À lire également :