Course aux Playoffs NBA : la folie à l’Ouest ! Apéro TrashTalk

L’étau se resserre à l’Ouest ! La fin du mois de mars est toujours l’occasion de voir des grosses batailles pour bien se placer en vue des Playoffs, et cette année c’est encore exceptionnel. On part sur un Apéro TrashTalk !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Une première place disputée entre Nuggets, Wolves et Thunder, un strapontin de Play-in qui va se jouer jusqu’à la fin entre Rockets et Warriors, une floppée d’équipes qui vont devoir tenir le choc, que ce soit Lakers, Kings ou Suns, sans oublier la lutte pour l’avantage du premier tour, jouable entre Clippers, Pelicans et Mavericks. Comment ça va se terminer toutes ces histoires ? Y’a du calendrier à analyser, et du pronostic sur le classement final à établir !