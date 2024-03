Dans son podcast Pat Bev Pod, Patrick Beverley a annoncé qu’il jouera la fin de la saison malgré sa blessure au poignet qui lui a fait rater un match contre les Lakers. Pat Bev est un vaillant, il serrera les dents.

Démarche surprenante, Pat Bev a annoncé lui-même dans son podcast qu’il ne laissera pas sa blessure au poignet l’empêcher de jouer la fin de la saison :

BREAKING: Patrick Beverley WILL play through his wrist injury today and moving forward!

Source- Us. pic.twitter.com/cJr1aoFGu3

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) March 28, 2024

“Je dois aller me chercher un titre cette année. C’est clair. Il le faut, genre… il le faut. Crachez dessus, enterrez la, l’histoire n’est pas terminée. Il y a du travail à faire. Et je ne veux entendre aucune de ces conneries de lamentations non plus. ‘Ah j’ai mal shooté parce que…’ non, fais mieux que ça. Ou ‘J’ai perdu la balle parce que…’ non, fais mieux que ça. ‘J’arrive pas à tenir la…’ sois meilleur. Pas de putain d’excuses, va le faire, Pat. Donc je suis déjà là, mentalement, mon esprit est à toute épreuve. Allons vaincre les probabilités.”

Un discours inspirant, qu’il a poursuivi en ayant quelques mots pour son équipe des Bucks :

“Les Bucks sont venus et ils m’ont pris pour faire un run en Playoffs. Je ne peux pas laisser tomber mes coéquipiers, le staff et l’organisation. Je suis ici pour un long trajet : un run pour un titre.”

N’aurait-il pas été plus sage d’attendre le début des choses sérieuses en Playoffs avant de reprendre, histoire de se soigner un peu pour être en pleine forme quand ça comptera vraiment ? Le débat est ouvert. Que cette décision soit bonne ou pas, une chose est sûre : les Bucks pourront mettre à profit son activité et son énergie pour aller loin au cours des Playoffs qui arrivent, et c’est sûrement avec cette idée en tête qu’ils l’ont fait venir de Philly. Pat Beverley a exactement le profil recherché par les contenders en sortie de banc pour donner un coup de fouet à la second unit.

Cette nuit, pour son premier match avec la blessure, Patrick Beverley a joué un peu plus de sept minutes dans la défaite, pour 2 rebonds, 0/4 aux tirs et une faute. Pas la production de l’année mais il faut bien commencer quelque part. En tout cas, nous on gardera à l’œil l’apport de monsieur Pat au cours de ces Playoffs à venir, c’est sûr et certain.