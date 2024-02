Danilo Gallinari vient renforcer les Bucks pour la fin de saison

Libéré au moment de la trade deadline par les Detroit Pistons, Danilo Gallinari s’est trouvé une nouvelle équipe. L’ailier italien va rejoindre les Milwaukee Bucks pour la fin de saison.

Si les Bucks n’ont pas beaucoup bougé autour de la limite des transferts, ils se rattrapent sur le marché des buy-outs avec la signature de Danilo Gallinari.

Free agent F Danilo Gallinari plans to sign with the Milwaukee Bucks, his agent Michael Tellem of @excelbasketball tells ESPN. Gallinari — a 14-year veteran — chose the Bucks over a few contenders because of the opportunity to play a role in Doc Rivers’ frontline rotation. pic.twitter.com/Lnx3Q0pCy1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2024

Si le vétéran italien (35 ans) n’est plus le joueur qu’il était il y a encore quelques saisons, il est capable de rendre de bons services, notamment grâce à la qualité de son shoot (38% à 3-points cette saison). Un nouveau sniper pour offrir des boulevards à Giannis Antetekounmpo dans la raquette même si Gallo ne va clairement pas résoudre les problèmes défensifs de Milwaukee. Les Bucks sont toujours à la rechercher de leur meilleure dynamique et le remplacement d’Adrian Griffin n’a pour le moment pas produit l’électrochoc espéré. Depuis l’arrivée de Doc Rivers, Milwaukee a un bilan de 3 victoires pour 7 défaites !

ESPN et The Athletic annoncent que le joueur disposait de nombreuses offres sur la table. Clippers, Cavs et Bulls ont été mentionnés mais c’est bien Milwaukee qui a remporté la mise et la présence du nouvellement nommé Doc Rivers y a été pour beaucoup. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble du temps de leur passage commun à Los Angeles et Gallinari avait notamment réalisé sa meilleure saison statistique en carrière sous ses ordres. Pour parler de nostalgie et de la Cité des Anges, ils pourront aussi inviter Pat Beverley, qui a rejoint la franchise depuis peu en provenance de Philadelphie. Au moins Gallinari ne manquera pas de repères en entrant dans le vestiaire des Bucks.

Source texte : ESPN / The Athletic