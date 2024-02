Ce soir, c’est le début du All-Star Weekend et après avoir vu les célébrités que tout le monde connaît (non) jouer au ballon, on aura droit au Rising Stars. La rencontre des meilleurs rookies, meilleurs sophomores et meilleurs joueurs de G League avec un mini tournoi. Par ici le format, les équipes et la boule de cristal !

Tous les ans, les petiots se rencontrent le vendredi du All-Star Weekend et depuis 3 éditions, la recette a changé. 4 équipes, deux demi-finales et une finale pour un tournoi qui rappelle la pause du midi dans la cour de récré. On est sur un format Elam Ending avec un score à atteindre. Les demi se jouent en 40 points pour se qualifier en finale qui, elle, se joue au premier à 25 unités et désigne le gagnant. Les coachs Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings ont drafté leurs joueurs pendant que Detlef Schrempf s’occupera de la Team G League.

🌟 The 2024 #PaniniRisingStars rosters! 🌟

📅 Friday, 2/16 at 9:00pm/et on TNT pic.twitter.com/ZtKaEvROXV

— NBA (@NBA) February 6, 2024

Pour commencer la soirée, la Team Jalen va se fritter à la Team Tamika et comme on est dans une preview très sérieuse, c’est évidemment la Team Tamika qui va l’emporter. M’dame Irma a tranché et l’équipe de l’ancienne star WNBA va tranquillement filer en finale.

Mais en tant que chauvin, ce qui nous intéresse c’est évidemment l’autre côté du bracket. La Team Pau Gasol affronte la Team Detlef et ça fait beaucoup de “team” alors qu’on n’est pas dans un live de Michou. Plus sérieusement, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly vont pouvoir rejouer ensemble après s’être séparés à la draft. Un remake de la saison dernière des Mets avec la progression en prime. Un duo qui se connaît et qui, s’ils sont motivés, peut être très relou de son propre côté du terrain. Cette information devrait suffire à nous hyper mais ils sont aussi bien accompagnés. Jaime Jaquez Jr, Brandon Miller et autre Jabari Smith vont aider notre duo de Frenchie à se hisser en finale de ce tournoi.

Une finale 100% NBA entre deux formations qui peuvent nous proposer un beau spectacle. L’occasion de voir le duel – qui n’en est plus un – entre Wemby et Scoot. Si la Team Jalen passe en finale, on pourrait aussi avoir Wemby contre Chet… Popcorn garanti ! Brandon Miller a aussi montré toute sa compétitivité avec les Hornets donc pourquoi pas des matchs – au moins un peu – intenses. Le format permet des money-time et on espère que les jeunes vont nous animer tout ça ! Rendez-vous à 3h du matin pour les demi-finales du Rising Stars et à 4h30 pour le trophée de MVP au joueur des Hornets, petit billet placé.

