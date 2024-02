Les classements NBA à l’heure du All-Star Break

C’est le All-Star Weekend du côté d’Indianapolis, ce qui signifie que le classement NBA est désormais figé pendant quelques jours. L’occasion de faire un petit point aux deux tiers de la saison régulière.

On commence par la Conférence Ouest avec le duo Thunder / Wolves qui continuent sa magnifique saison au sommet du panier. Pourront-ils tenir jusqu’au bout ou auront-ils un coup de mou dans le dernier virage ? Pour le reste, on retrouve plusieurs équipes attendues comme les Nuggets, les Suns ou encore des Clippers qui ont su trouver la bonne formule autour de leur quatuor de All-Stars. Pour ce qui est de la lutte pour le Play-in, elle s’annonce indécise jusqu’au bout avec des bilans de plus en plus serrés. Derrière, le Jazz et les Rockets peuvent encore y croire malgré un retard qui se creuse. Les Grizzlies ont eux lancé leur tank pour oublier une saison marquée par les blessures. Ils tenteront de se rapprocher un tantinet des Blazers et des Spurs pour récupérer un gros pick à la prochaine Draft.

Si la saison se terminait aujourd’hui :

Wolves – 7ème après Play-In

Thunder – 8ème après Play-In

Clippers – Pelicans

Nuggets – Suns

Play-In :

Mavs – Kings

Lakers – Warriors

Du côté de l’Est, pas mal d’interrogations demeurent aussi. Si la première place semble promise aux Celtics, on regardera si les Cavs peuvent changer la donne. Malgré leur troisième place, les Bucks vont eux devoir trouver une dynamique sous l’égide de leur nouveau coach Doc Rivers. Les Knicks pourraient en profiter pour revenir sur le podium avec le retour à venir de Julius Randle. Il sera aussi intéressant de voir si les Sixers peuvent tenir la cadence sans Joel Embiid. Le Play-In n’est en effet pas si loin derrière. Pacers, Heat et Magic tenteront d’ailleurs de l’éviter en décrochant un spot dans le Top 6 mais il n’y aura pas de places pour tous. Les dernières places du Play-In semblent se jouer entre les Bulls, les Hawks et les Nets. Derrière, Raptors, Hornets, Wizards et Pistons ont déjà la tête tournée vers la future Draft et les pépites françaises du Top 3.

Si la saison se terminait aujourd’hui :

Celtics – 7ème après Play-In

Cavaliers – 8ème après Play-In

Bucks – Pacers

Knicks – Sixers

Play-In :