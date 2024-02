Zaccharie Risacher n°1 de la dernière Mock Draft d’ESPN !

Le vent frais de la hype est derrière la France en ce moment ! Jonathan Givony, expert de draft pour ESPN, l’alimente et il a publié il y a quelques heures sa mock draft bi-mensuelle. Spoiler : elle sent bon la baguette et le fromage. Un Français en remplace un autre puisqu’après Alexandre Sarr, c’est Zaccharie Risacher qui est annoncé numéro 1 grâce à ses récentes performances !

Cocorico ! Déjà annoncé en numéro 1 et numéro 2 début janvier mais dans l’ordre inverse, les deux Frenchies récidivent. Cette fois-ci, c’est Zaccharie Risacher qui prend la première place et Alex Sarr qui est son dauphin. Le joueur de la JL Bourg est excellent en ce moment et progresse de plus en plus. Devant un certain… Jonathan Givony, il a par exemple envoyé récemment 20 points en EuroCup devant 6 000 Grecs très hostiles, et il a récidivé cette semaine sur la scène européenne avec une nouvelle perf au delà de la dizaine. Le Français réalise une très grosse saison à seulement 18 ans, il montre une adresse insolente à 3-points avec 38% en LNB et un monstrueux 56% (!) en EuroCup. Et comme il est polyvalent en défense, capable de flashs très impressionnants à la création ou au drive, c’est bien logique qu’il soit annoncé si haut.

Zaccharie Risacher takes over the No. 1 spot on our board due to the remarkable productivity, efficiency and consistency he’s displayed. Risacher is starting to show increased flashes of ballhandling and passing confidence; notable considering the other ways he impacts the game. pic.twitter.com/A4PZG1ffDi

🇫🇷 Zaccharie Risacher numéro 1 de la prédiction ESPN pour la prochaine draft ! 💥

🫡 Grâce à sa régularité, son adresse à 3️⃣PTS et ses progrès, la côte du français monte irrésistiblement.

⏳ À un peu plus de 4 mois de la prochaine draft, nous avons suivi la pépite de… pic.twitter.com/1ybwRanAf6

Il ne faut pas oublier Alex Sarr qui est aussi excellent en Australie avec les Perth Wildcats. C’est un pivot capable de beaucoup de choses inhabituelles pour un joueur aussi grand. Il s’est blessé en janvier et ça explique cette petite baisse mais on ne va pas faire la fine bouche, deux Français aux deux premières places des prédictions, c’est presque irréel et évidemment une grande première. En sachant que le Choletais Tidjane Salaun est aussi dans le top 10 (8è), on est donc sur une génération potentiellement plus que dorée, et on ne vous rappelle pas que Wemby est en position d’être rookie de l’année et que Bilal nous fait plaisir dans le bourbier Wizardien.

Si on refait le compte, ça nous fait donc trois Frenchies qui sont dans les 8 premiers et qui le sont de manière pérenne. La vague bleue va peut-être déferler sur la Draft 2024 de manière très violente et il faudra se mouiller la nuque pour le bruit qu’on va faire. Attention ça reste une prédiction, mais on ne va pas gâcher notre plaisir pour autant.

Source texte : Jonathan Givony – Draft Express