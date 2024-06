La Draft NBA 2024, c’est dans un peu plus de deux semaines. Les franchises ne sont pas encore toutes fixées sur leurs choix, et les dynamiques bougeront jusqu’à la dernière seconde au soir de la Draft. Mais certaines tendances se distinguent déjà, et regarder l’état des mocks nous permet aussi de voir à quelle sauce seront mangés nos Français. Tu veux savoir en qui ta franchise de cœur va placer ses espoirs ? Envoie Draft 2024 au 6217 Éléments de réponse juste en dessous !

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

Tableaux mis à jour le 11 juin 2024.

LES LOTTERY PICKS

Alors que le Combine de Trévise est passé, il ne reste plus beaucoup d’échéances aux prospects pour faire bouger les projections de Draft. Et celui auquel cette période a le plus profité, c’est sans doute Zaccharie Risacher. Le Français de l’Ain fait la quasi-unanimité désormais, avec seulement les confrères de CBS Sports ne l’annonçant pas premier de Draft. C’est aussi la dernière mock Draft à avoir Alexandre Sarr en première position – après que The Ringer l’ait fait passer second – et à ne pas avoir deux Français aux deux premières places dans leurs projections. Pour le “petit” troisième, la tendance est également au progrès, puisqu’il ne reste aucun mock Draft de nos cinq principaux ayant Tidjane Salaün hors d’un pick de loterie. The Ringer va même jusqu’à pronostiquer une septième place aux Blazers pour le petit frère de Janelle. Et il peut encore grimper, le Tidjane.

Pour ce qui est de celui qui complètera le podium de cette Draft, c’est Reed Sheppard qui semble se dégager en tant que candidat principal. Deuxième chez CBS Sports et troisième dans trois autres mocks, le shooteur de Kentucky semble idéalement placé pour s’emparer de la troisième position synonyme de sélection chez les Rockets. On note aussi une certaine tendance autour d’une quatrième place pour Matas Buzelis, qui a monté dans toutes les mock drafts qui ont été actualisées, prenant jusqu’à sept places chez Bleacher Report. Pas vraiment de tendance qui se dégage pour la cinquième place, mais pour la sixième position des Hornets, les dernières updates ont vu Stephon Castle s’emparer de la sortie de top 5 chez tous les mocks mis à jour depuis la semaine dernière.

Dalton Knecht a également connu un petit regain de popularité familial, et deux nouveaux mocks le voient sélectionné à la septième position de cette Draft 2024, du côté des Blazers. Dans les populaires du moment, avec les Bulls en onzième position s’érigeant en candidats principaux sur le dossier, on a Devin Carter qui a également pris des places dans tous les mocks mis à jour. +5 chez Bleacher Report, +3 chez CBS Sports, +2 chez The Ringer et +9 chez NBADraft.net. Ce n’est pas le cas de Nikola Topic, dont les updates sur sa blessure ont l’air d’inquiéter les franchises. Plus aucune rédaction parmi les cinq qu’on a analysées ne le voit être sélectionné au dessus du top 8, par les Spurs, alors que peu le voyaient hors du top 4 la semaine dernière.

A noter également, The Ringer qui voit Zach Edey se faire sélectionner parmi les lottery picks, voyant le pivot canadien finir chez le Thunder avec leur douzième pick. Avec Alex Sarr attendu tout en haut, Donovan Clingan qui pourrait s’inviter sur le podium de la Draft au sortir d’une saison monstre auréolée d’un titre avec UConn, la concurrence est rude pour les pivots de la cuvée 2024.

LE RESTE DU PREMIER TOUR

Pour ce qui est du reste du premier tour, faisons un point sur les Français. Toujours pas de trace de Melvin Ajinça au premier tour, ainsi que d’Ilias Kamardine, de Noah Penda, de Mohamed Diawara ou de Zacharie Perrin, même si c’était tout de même plus attendu pour ces quatre là. Pacôme Dadiet quant à lui a plutôt été sur une bonne dynamique. Deux places perdues chez The Ringer, mais trois places gagnées pour NBADraft.net, et un retour dans le premier tour de Bleacher Report où il apparaît désormais en 29è position.

On note que Jared McCain a perdu un peu de cote. – 2 places chez The Ringer, – 4 places pour CBS Sports, le combo guard de Duke pourrait bien trouver preneur du côté des Lakers, où deux rédactions le voient atterrir. Même chose pour Ja’Kobe Walter, qui a perdu trois places chez NBADraft.net et cinq places chez CBS Sports. Là aussi, deux mocks le voient terminer dans une franchise en particulier : le Magic en 18è. Dans les prospects qui semblent promis à une équipe, trois mocks drafts ayant été mis à jour voient Yves Missi finir aux Pelicans en 21. On a également trois rédactions qui voient Kyle Filipowski atterir aux Suns en 22. Même chose pour DaRon Holmes II qui a perdu six places chez CBS Sports, cinq chez The Ringer ainsi que chez NBADraft.net, et qui se retrouverait aux Nuggets en 28 d’après trois rédactions.

Pas de trace de Bronny James dans les 30 premiers picks à l’heure actuelle, c’est une fin de deuxième tour qui semble promise au fils Bron.

LES LIENS VERS LES MOCKS

Dans les prochaines semaines, les prospects continueront les workouts avec les franchises et des infos sortiront petit à petit pour confirmer ou infirmer les tendances. Ce qui est sûr ou presque, c’est que les Français devraient avoir la cote dans cette Draft 2024. Trois dans le top 10-12 et un autre au premier tour, c’est un scénario envisageable. Cocorico.