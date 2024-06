Lancés dans une grosse reconstruction depuis le départ de Damian Lillard, les Portland Trail Blazers font partie des équipes qui pourraient animer la soirée de la Draft NBA 2024. La franchise de l’Oregon ne dira pas non à l’idée d’ajouter quelques pépites supplémentaires à son noyau de jeunes. Quelles décisions à venir pour Joe Cronin ?

Option #1 : prendre le meilleur prospect disponible, probablement dans le frontcourt

Quand on se demande où se renforcer chez les Blazers, le backcourt n’arrive pas vraiment en priorité. Avec Scoot Henderson à responsabiliser, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe, la franchise a largement de quoi faire pour ne pas ajouter un autre jeune dans le mix. Sur l’aile et dans la raquette, c’est plus ouvert, surtout que certains cadres ne savent pas s’ils feront long feu dans l’Oregon (Jerami Grant coucou).

La première idée serait sans doute d’aller chercher un ailier capable d’apporter un peu de shoot extérieur à une équipe qui en a bien besoin (pire adresse à 3-points cette saison en NBA) et si possible un peu de défense également. Le profil de Cody Williams est tentant, avec un profil un peu touche à tout, bien actif dans sa moitié de terrain et il a montré un vrai potentiel à longue distance même si l’échantillon est plutôt réduit. Le Français Tidjane Salaün rentre aussi dans ces spots, apportant sa polyvalence, ses qualités athlétiques, sa défense et un shoot là encore qui ne fait que progresser. (Beaucoup) moins défensif mais bien meilleur shooteur, on pourrait recommander Dalton Knecht. Le joueur de 23 ans était une machine à scorer en NCAA, avec un tir à 3-points plus que prêt et qui ne demande qu’à dégainer. Un mec qui shoot à 39% derrière l’arc, ça ne se refuse pas à Portland ces jours-ci.

Pour le reste, on entend beaucoup parler de Donovan Clingan ces derniers jours dans l’Oregon et le joueur aurait même passé des tests devant le staff des Blazers. Sera-t-il encore disponible avec le pick 7 ? Son profil peut là aussi plaire, notamment son impact défensif. Son arrivée signifierait probablement la porte de sortie pour Deandre Ayton ou Robert Williams.

Option #2 : utiliser le pick 7 dans un package pour trade-up

Avec les picks 7 et 14, les Blazers ont de quoi ajouter du jeune talent mais la plupart des meilleurs cracks “annoncés” seront probablement déjà partis d’ici le choix de Portland. En cas de coup de cœur pour un profil, la franchise de l’Oregon pourrait aussi tenter de négocier pour monter de quelques rangs afin de choisir un joueur au plafond plus élevé.

Soit en utilisant les deux picks, soit en ajoutant un de ses vétérans à un choix dans un package. Il se murmure que Houston cherche à ajouter des joueurs confirmés à son roster plutôt qu’un nouveau jeune et les Rockets détiennent le 3ème pick à la Draft. Reste à savoir pour qui car les Sheppard, Castle, Holland ne remplissent pas vraiment les besoins prios de l’équipe de Portland. Pas sûr que Buzelis nécessitera de monter à la Draft. Donovan Clingan semble être le nom le plus probable si on oublie les Risacher, Sarr qui seront probablement déjà partis en fin de podium.

Option #3 : transférer des vétérans pour chercher un pick supplémentaire bien placé ?

Si Portland joue pleinement la carte de la reconstruction, l’équipe détient trop de joueurs cadres qui peuvent prendre des minutes aux jeunots. Jerami Grant, Malcolm Brogdon, Robert Williams, Matisse Thybulle et dans une moindre mesure Deandre Ayton pourraient tous être intégrés pour récupérer un bon pick dans la Draft à venir ou une autre dans le futur. Tous ne seront pas transférés car l’idée reste d’avoir un équilibre en jeunes et expérience pour les encadrer. A voir si le contrat de Jerami Grant n’effraie pas les GM. Brogdon, dans sa dernière année de contrat constitue un pari intrigant pour bon nombre d’équipes et sa cote reste importante après son trophée de Sixième homme de l’année en 2023.