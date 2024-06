Pour Rudy Tomjanovich, Robert Horry doit finir au Hall Of Fame

Connaissez-vous le seul joueur NBA ayant gagné plus de six titres sans être passé par les Celtics des années 50-60 ? Le nom est Robert Horry. Ça ne vous dit rien ? On ne peut pas vous en vouloir, car l’ami Robert n’est jamais réellement sorti du rang dans le domaine individuel. Au point de ne jamais avoir intégré le Hall Of Fame malgré ses sept titres NBA. Et ça, son ancien coach Rudy Tomjanovich veut le voir changer.

A l’occasion du Game 2 des Finales NBA, Rudy Tomjanovich, deux fois champion NBA en tant que coach avec les Rockets, a reçu le Chuck Daly Lifetime Achievement Award. L’occasion pour lui de rendre hommage à l’un des joueurs les plus marquants passé par son équipe lors de sa période aux Rockets, Robert Horry.

Rudy Tomjanovich receives 2024 Chuck Daly Lifetime Achievement Award Press Conference. https://t.co/9k4DHdXSgm

— NBA (@NBA) June 9, 2024

“Je pense vraiment que sa place est au Naismith Hall Of Fame. Il l’a prouvé à de nombreuses reprises. Il a fait de tellement d’équipes des champions grâce au rôle tellement important qu’il a joué. Ce n’est pas une histoire de stats, l’idée c’est d’obtenir des résultats. Je prie pour qu’un jour il puisse se tenir là-bas et accepter cet honneur” – Rudy Tomjanovich

C’est vrai qu’en terme d’accomplissements personnels, Robert Horry n’a pas été des plus marquants au niveau du palmarès. Une All-Rookie Second Team après avoir été septième aux votes suite à sa sélection en onzième position par les Rockets en 1993. 20è aux votes des All-Defensive Teams en 1996, 15è en 2002. Seizième meilleur intercepteur de la ligue et vingtième meilleur contreur en 1996… et c’est tout! Là où Robert Horry a vraiment marqué les esprits, c’est grâce à la dimension presque surnaturelle qu’il prenait dans les moments clutchs de matchs clés.

Lui qui sortait souvent du banc, il a rarement raté des fins de matchs une fois qu’on arrivait aux Finales de Conférence. Demandez aux Blazers de Rod Strickland, aux 76ers d’Allen Iverson ou aux Kings de Chris Webber. Ou même aux Pistons de Chauncey Billups. Que ce soit pour scorer à répétition en fin de match, planter un game winner quand la situation est désespérée, envoyer un gros dagger pour démoraliser toute une équipe ou provoquer une bagarre menant à l’expulsion de plusieurs joueurs clés adverses en envoyant valdinguer Steve Nash, Robert Horry a systématiquement fait le nécessaire pour être infiniment précieux à son équipe une fois que le money time arrivait.

Robert Horry a toujours trouvé quoi faire dans les ultimes séries de Playoffs pour faire gagner son équipe. En fait, ce n’est pas un hasard s’il est sept fois bagué. Loin de là. C’est pour ça que Robert Horry est plus qu’un joueur basique. C’est pour ça qu’il rentre dans la discussion du Hall Of Fame, sans jamais avoir été proche de faire un All-Star Game. Quel intérêt de briller en régulière quand on peut être un héros des Playoffs ?

Most NBA Finals games with multiple threes off the bench: 8 – Robert Horry, Manu Ginobili

7 – Toni Kukoč

6 – 5 Players Tied Some big time shot makers in San Antonio’s lore. 🏆 pic.twitter.com/51MbzDrSBg — Spurs_Muse (@spurs_muse) June 10, 2024

Avec deux bagues chez les Rockets en 1994 et 1995, trois chez les Lakers en 2000, 2001 et 2002 puis deux dernières chez les Spurs en 2005 et en 2007, Robert Horry a marqué la NBA à sa façon, quoi qu’on en dise. Avec 1351 matchs disputés en carrière, son utilité et son impact ne sont plus à remettre en question. Alors, c’est pour quand ce Hall Of Fame ?