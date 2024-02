Bilal Coulibaly continue de faire du bruit à Washington. L’ailier français a signé un nouveau match solide lors de la défaite des Wizards à Boston. L’apprentissage se poursuit avec succès pour le poto de Wemby.

Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas pour Bilal Coulibaly. Alors qu’il restait sur trois prestations compliquées, le Français a livré une bien meilleure copie cette nuit dans le Massachussetts. Coulibaly finit avec 21 points (nouveau record personnel), 8 rebonds, 3 passes mais aussi 2 interceptions.

On sait que certains vont nous parler des pourcentages, pas forcément incroyables il est vrai (6/18) mais ça serait faire offense à l’apporte de Bilal cette nuit chez les Wizards. Il s’est battu en permanence, il a montré beaucoup de combativité au rebond, comme sur ce double rebond offensif dans le premier quart-temps pour offrir deux secondes chances aux siens. Défensivement, il a dû se coltiner Jayson Tatum pendant une grosse partie du match et il a aussi été envoyé sur Porzingis à l’occasion. Preuve que son coach sait la différence qu’il peut faire dans sa moitié de terrain.

Back-to-back triples for Bilal. 👌👌 pic.twitter.com/D1ug5mfxhk

— Washington Wizards (@WashWizards) February 10, 2024

Offensivement, il faut encore gagner en régularité mais le jeunot montre qu’il n’a pas du tout peur de prendre ses responsabilités quand la défense adverse lui offre des cartouches. Il a pris ses tirs ouverts, il a attaqué plusieurs fois le cercle. Bilal Coulibaly a en plus participé activement à chaque run de son équipe. Il finit d’ailleurs avec le troisième meilleur +/- de son équipe (+6). Il est là pour envoyer deux tirs du parking (ci-dessus) pour rester au contact de Boston dans le second quart puis passer devant avant la pause. Il est encore là en fin de match avec 6 points en fin de money time pour relancer le suspense. C’est vraiment prometteur comme match pour Bilal. Vivement la suite et ça arrive dès demain avec un back-to-back face aux Philadelphia Sixers.