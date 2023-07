Deuxième match de Summer League cette nuit pour Bilal Coulibaly avec les Wizards, et après un coup de préchauffe avant-hier face aux Pacers, l’ancien crack des Metropolitans a encore fait vrombir le moteur cette nuit face à Boston. Techniquement c’est encore brut, athlétiquement c’est une vraie brute.

Il n’y aura pas de bague cette saison, mais il y aura des highlights, beaucoup de highlights.

Bilal Coulibaly n’a pas encore commencé son histoire avec la NBA, la vraie, mais ceux qui l’ont observé sur ses deux premiers matchs de Summer League savent déjà qu’il ne faudra pas louper une miette de sa saison rookie. Déjà auteur d’une belle première avec 9 points et une bête de contre sur Jarace Walker, rookie des Pacers, le BFF de Victor Wembanyama a remis ça cette nuit et, encore une fois, des deux côtés du terrain.

Bilal Coulibaly tough and-1 😤

Great finish by the No. 7 overall pick on NBA TV!

Pardon, Bilal Coulibaly ?!

Mi-temps : les Wizards sont menés mais les promesses sont belles.

Coulibaly mène la danse avec 9 PTS, 3 REB, 1 BLK et de la grosse défense !

Vuk montre de belles qualités de passew Le duo GSW Rollins / PBJ est toujours bon.

pic.twitter.com/DpMMASPJNK

Jay Scrubb qui va faire des cauchemars, la fanbase des Wizards qui s’endort avec le sourire, et Bilal qui, lui aussi, avait le sourire en fin de match. Une première mi-temps validée par la street, une deuxième beaucoup plus discrète mais on en avait assez vu, et au final c’est – déjà – une vraie réussite que cette Summer League pour le p’tit gars de Saint-Cloud.

11 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre, et encore une fois ce potentiel athlétique démontré, cette promesse d’être un joueur impactant des deux côtés du terrain pour le gamin de 18 ans à peine. Deux matchs de Summer League seulement, et la hype est déjà si présente.