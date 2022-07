Dans un match à sens unique où les Celtics n’ont jamais vraiment été inquiétés par des Grizzlies en hibernation totale, le Frenchie a encore une fois délivré une prestation séduisante. Jaylen Brown peut faire ses valises, le futur arrière titulaire de Boston s’appelle bien Juhann Begarin. Comment ça on en fait trop ?

S’il y a bien un évènement auquel on ne s’attendait pas, ce sont ces feux d’artifices déclenchés partout en France pour célébrer la performance de Juhann Begarin face à Memphis en ce jeudi 14 juillet. Alors oui, certes, le natif des Abymes nous a régalé, m’enfin même pour le titre de champion d’Europe en 2013 on n’avait jamais vu une telle effervescence pour du basket-ball. Toujours est-il qu’on ne va pas bouder notre plaisir, car le Français mérite bien quelques applaudissements. Dans une rencontre que les Celtics ont remporté haut la main (108-91), le shooting-guard a posté une jolie ligne de stats : 19 points, 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions à 50% au tir en 28 minutes. Tomars, alley-oop, drives, shoot du parking, celui qui jouait cette année au Paris Basketball a montré toutes ses qualités offensives, notamment en seconde mi-temps. Alors oui, il y a encore du déchet, mais qui avait honnêtement annoncé que ce dernier rayonnerait autant dans cette Summer League ? Grâce à cette performance, mais aussi et surtout sous l’impulsion d’un J.D. Davison sorti de nulle part (28 points, 5 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 1 contre en 64/67/100), les C’s affichent désormais un bilan de trois victoires pour une seule défaite, et on notera juste que notre Frenchie a privé Davison d’un 30/10 en y allant solo sur la dernière contre-attaque du match, pourtant permise par une interception de son coéquipier. Téma la taille du rat.

Juhann Begarin vs Memphis 19 points

3 rebonds

2 passes dec.

3 interceptions

9 sur 18 au shoot De belles choses. Encore une fois ☘️ pic.twitter.com/4eC2hx2WT0 — Celtics France ☘️ (@Celtics_Fra) July 14, 2022

Depuis le début de la compétition, Juhann a lâché les chevaux. Drafté en 45ème position par les hommes en vert l’année dernière, le Frenchie n’avait pas su marquer les esprits dès le premier été. Cette année, non seulement il s’est permis un sacré poster sur la tronche du pauvre Sandro Mamukelashvili qui aura fait le tour des réseaux sociaux, mais il a plus globalement su saisir l’opportunité qui lui était une fois de plus donnée par Boston. Avec 16,5 points de moyenne sur ses quatre matchs joués (dont aucun à moins de 11 points), on peut dire que Begarin réalise une bonne Summer League. Certains vous parleront des pourcentages, mais c’est oublier que cette compétition est également un concours de maçonnerie où briques et parpaings sont légion. Et si l’on reproche parfois aux Français d’être trop timides, ce n’est donc certainement pas une remarque applicable à l’arrière pour cette édition 2022. A l’image de l’une de ses actions ce soir face à Memphis où il se fait contrer, redemande immédiatement la balle et monte au dunk à deux mains, le bonhomme n’a pas peur de se montrer et de sans cesse retourner au charbon. Une agressivité et une mentalité de guerrier qui fait plaisir à voir, et dont on espère forcément continuer à profiter jusqu’au plus tard possible.

Bien qu’il ne soit probablement pas celui promis au plus bel avenir en NBA, Juhann Begarin n’en reste pas moins le Français le plus performant de cette Summer League. En témoigne ce petit rayon de soleil couleur bleu-blanc-rouge qui a une fois de plus illuminé Las Vegas.