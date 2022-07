Ce n’était qu’une question de temps, et voilà que le sablier a désormais rendu son verdict. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Indiana aurait proposé un contrat de 133 millions de dollars sur quatre ans à Deandre Ayton, dont les relations et l’avenir avec Phoenix semblaient assez dégradés. Les Suns ont désormais 48 heures pour réagir et potentiellement s’aligner sur cette offre, ou voir leur agent-libre restreint rejoindre les rangs des Pacers.

Ooooh la petite Woj Bomb du 14 juillet qui fait plaisir. Une simple notification capable de déclencher une panique générale dans l’équipe de Trashtalk, qui se demande comment gérer la news alors que le rédac’ chef est au bal – bonne année 1984 – et le reste des rédacteurs en train de s’enfiler des pizzas ou jouer au palet en attendant le feu d’artifice. Toujours est-il que ce n’est pas parce que la majorité de la France décide de s’arrêter de bosser qu’Adrian Wojnarowski fait de même. C’est pourquoi l’insider préféré de vos insiders préférés nous a révélé ce jeudi soir que Deandre Ayton s’était mis d’accord sur un contrat maximum de 133 millions de dollars sur quatre ans avec les Pacers. Agent libre restreint, le pivot des Suns n’est néanmoins pas encore sûr d’atterrir dans l’Indiana. Pourquoi ? Puisque sa situation contractuelle laisse deux jours à Phoenix pour s’aligner sur cette offre, sans quoi le départ de ce dernier sera donc scellé sans compensation. De plus, afin de pouvoir encaisser l’arrivée d’un tel contrat, Indiana aurait décidé de se séparer de Duane Washington, ainsi que trois joueurs impliqués dans le trade de Malcolm Brogdon : Malik Fitts, Juwan Morgan et Nik Stauskas. Toujours selon le Woj, les agents d’Ayton avaient répété à plusieurs reprises dans l’Arizona que leur poulain trouverait une offre de ce calibre sur le marché, mais les Soleils n’ont jamais montré la moindre envie de lui proposer un tel contrat.

RFA center Deandre Ayton has agreed to a four-year, $133M maximum offer sheet with the Indiana Pacers, his agents Nima Namakian (Innovate Sports) and Bill Duffy (BDA Sports + WME Sports) tell ESPN. The Phoenix Suns have 48 hours to match the largest offer sheet in NBA history. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 14, 2022

Et mine de rien, il s’agit de la plus importante offer sheet – proposition de contrat d’une autre équipe à un agent-libre restreint – jamais mise sur la table en NBA. Le précédent record étant détenu par Otto Porter Jr, qui s’était vu proposer 107 millions de dollars sur quatre ans par les Nets, avant que Washington ne s’aligne sur cette offre. Précision importante : une fois l’offer sheet signée, Phoenix ne pourra plus réaliser de sign and trade avec Ayton. Et si les Suns matchent cette offre, ils devront alors patienter jusqu’au 15 janvier avant de pouvoir trader Deandre, et ce dernier sera par ailleurs intransférable à Indiana pendant un an. Bien qu’ils n’aient donc jamais manifesté un intérêt particulier à conserver le pivot, la franchise devrait toutefois s’aligner sur l’offer sheet afin d’éviter de le perdre sans rien obtenir en retour. Et comme si cela n’était pas déjà assez compliqué, ce dernier bénéficiera également d’un droit de veto sur n’importe quel trade durant une année entière… oh bazar. Forcément, avec cette nouvelle, les regards sont encore plus tournés vers Myles Turner, dont le départ sera encore remis en question si Ayton n’atterrit pas prochainement à Indiana. Pour rappel, le first pick de la Draft 2018 tournait en 17,2 points et 10,2 rebonds à plus de 63% au tir en moyenne la saison dernière. Des statistiques honorables, mais qui ne suffisaient pas au staff des Suns, mécontent de l’impact réel de leur pivot sur le jeu mais aussi de son implication. Une donnée qui pèse très fortement à l’heure où Phoenix est à quelques encablures de pouvoir toucher le titre NBA.

So far, Suns haven’t shown an interest in negotiating a sign-and-trade on Ayton with the Pacers, but the expectation remains that Phoenix will match the record-$133M offer sheet once it’s signed, sources tell ESPN. Suns could trade Ayton as soon as Jan. 15 once sheet is matched. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 14, 2022

Après une dernière campagne de Playoffs ratée, soldée par un Game 7 où Ayton aura passé la quasi-totalité de la seconde mi-temps sur le banc, la rupture semblait actée entre les deux partis. Néanmoins, sauf erreur de la part du Woj, le pivot devrait donc rester à Phoenix la saison prochaine avec pour objectif de reprendre de la valeur en vue d’un possible transfert en 2023 ou, qui sait… séduire à nouveau l’Arizona !



Source texte : ESPN