Le 14 juillet est habituellement réservé pour s’enfiler des grosses barbapapas devant un feu d’artifice, quelques heures aprrès avoir vu un Français remporter une étape de montagne sur le Tour de France. Mais pour les vrais aficionados de NBA, la période est également parfaite pour se finir en toute détente devant quelques matchs de Summer League… alors envoyez le programme !

Le programme du soir :

21h30 : Grizzlies – Celtics

22h : Hawks – Spurs

23h30 : Cavs – Pistons

0h : Bulls – Hornets

1h30 : Knicks – Magic

2h : Mavs – Bucks

3h30 : Blazers – Rockets

4h : Nets – Wolves

Nouveau programme bien coolos cette nuit en Summer League, ou plutôt ce soir car le menu de Vegas démarrera à 21h30 pétantes, heure de Bourg-en-Bresse. Et on part très très fort avec un gros Grizzlies – Celtics qui sent la poudre, apéro offert par ces messieurs Ziaire Williams, Santi Aldama, David Roddy et Jake LaRavia et Kenny Lofton pour Memphis et Brodric Thomas, Mfiondu Kabengele ou Justin Jackson pour Boston. Gros match en perspective, suivi dans la foulée du Dejountico entre les Spurs de Josh Primo et Blake Wesley et les Hawks de Tyrese Martin et Justin Tillman. Respiration et on enchaine avec un duel entre les Cavs d’Ochai Agbaji et les Pistons de Jaden Ivey et Jalen Duren, puis la rencontre entre les Bulls et les Hornets, nouvelle occasion de redécouvrir les rookies Dalen Terry, Marko Simonovic, Mark Williams et Bryce McGowens.

14 juillet dans le rétro car nous sommes déjà le 15 et on enchaine avec la jeunesse athlétique des Knicks face à un Magic qui a libéré définitivement Paolo Banchero de ses obligations estivales, puis une nouvelle démo potentielle de Sandro Mamukelashvili face à des Mavs qui seraient bien inspirés de – enfin – rentrer leurs tirs. Le dessert ? Il vous sera servi par les Blazers et les Rockets, occasion de checker la forme des gamins de Houston et notamment du trio Josh Christopher / Jabari Smith Jr. / Tari Eason, puis, pour finir, par les Nets et les Wolves, pour un match qui, on préfère vous prévenir, risque de ne pas déchainer les foules.

Le bonus français, parce qu’en ce jour de fête nationale on va chanter fort la Marseillaise

14 juillet oblige, petit laïus sur les Français sur le pont. Pêle-mêle ? Yves Pons avec les Nets, Hugo Besson avec les Bucks et – peut-être – quelques hectomètres de Sylvain Francisco, ou encore la présence potentielle de Killian Hayes avec Detroit, celles de Joel Ayayi et Alpha Kaba à Atlanta ou encore Juhann Begarin qui tentera de claquer un troisième gros match de suite sous le maillot des Celtics.

Sept matchs et huit heures de basket au total, de quoi jumeler fête nationale et fête du slip à Vegas. Nous on sera là, une fois de plus !