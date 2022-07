Qui a dit que le Royaume-Uni n’était pas une terre de basket ? Depuis l’engagement des London Lions en EuroCup sur invitation, l’équipe anglaise séduit et attire des joueurs capables de défendre ses intérêts à l’échelle continentale. Parmi eux, Kosta Koufos, le grec passé pendant dix ans en NBA. Ses coéquipiers parleront aussi anglais, mais pas sûr que le niveau soit le même qu’aux États-Unis.

It’s Tea Time ! Bon plus sérieusement, il va falloir – avant même de penser au basket – penser à s’acclimater à la gastronomie anglaise. Pudding, trucs chelou dès le petit dej’… les salades grecques vont vite être regrettées. Bon allez, on en a placé une pour la bouffe d’outre-manche, tout le monde est content. Pour ce qui concerne la balle orange, il était important de signaler la venue de Kosta Koufos chez les Lions de Londres. Avec cette signature, l’équipe british s’offre un beau complément d’expérience qui reste à 33 ans un joueur de basket très intéressant. Pour jouer l’EuroCup en tout cas, puisque le championnat anglais n’est pas vraiment un modèle de compétitivité. Paraît même qu’ils font jouer les footeux à Manchester. Pour rappel, Kosta est drafté en 23e position de la Draft 2008 par le Jazz, et naviguera pendant dix ans aux Zétazunis, de l’Utah à Sacramento en passant par Memphis, où il enverra sa meilleure saison en carrière avec huit points de moyenne. Un joueur de rotation en somme, mais qui aura sans doute beaucoup de responsabilités à Londres. L’info vient de Marc Stein, toujours bien informé et même sur ces transferts d’une importance capitale pour la planète basket.

11-year NBA veteran Kosta Koufos is finalizing a deal with the @LondonLions, league sources say, bringing an established name to British basketball. The Lions are a @FIBA EuroCup team and employ Grizzlies alum Brett Burman as their GM.

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 13, 2022