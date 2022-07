Après l’annonce faite par plusieurs insiders concernant le revirement du Jazz sur le dossier Donovan Mitchell, il semblerait que la franchise de l’Utah soit désormais prête à passer la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi ? Et bien que les Mormons pourraient laisser filer une grosse partie des joueurs importants de l’effectif pour accélérer le processus de reconstruction. Un chantier qui commencerait dans le même temps avec Collin Sexton, un profil plus spécialement indispensable à Cleveland et que le Jazz souhaiterait bien attirer.

Avec l’essor de la vente en ligne et des soldes quasi permanentes sur tous les grands e-commerces, les soldes physiques ont forcément perdu de leur charme ces dernières années. Qui ne se sentirait pas nostalgique à la vue des images de boxon général devant la Fnac du coin à 8h45 ? Les mollets sont prêts à bondir, les exercices de fractionné pour l’explosivité ont été remarquablement bien travaillés. L’objectif ? Avoir la meilleure allonge et le départ le plus incisif pour fumer les concurrents à l’achat de l’écran plat bradé à -50%. Il est au fond du magasin, alors il s’agit aussi d’une épreuve d’endurance. L’orientation est primordiale, ce serait bête de faire un écart de trajectoire au niveau du rayon CD. Pourquoi diable vous parle t-on des soldes ? Et bien parce que le Jazz ouvre actuellement les siennes. Selon Jake Fischer du Bleacher Report, plusieurs joueurs de la franchise seraient sujet à des offres potentielles et toutes seront écoutées. Au niveau des noms ? Mike Conley, Jarred Vanderbilt et Patrick Beverley. Si vous le permettez, laissons Mike finir son Actimel et ses Chocapic tranquilou. On en reparle juste après. Pour Jarrouge et Patoche, le séjour à Utah pourrait être assez court. Tous deux arrivés dans le cadre du transfert de Rudy Gobert, ils n’auront sans doute pas l’opportunité de revêtir la tunique bleu marine du Jazz. Pour Vanderbilt, aucune franchise n’est expressément nommée mais sont mentionnées des équipes « rivales », un indice renvoyant à des équipes de l’Ouest. En ce qui concerne Beverley – qui célèbre apparement toujours la qualification des Wolves en Playoffs à l’heure où vous lisez ceci – les Lakers et le Heat auraient envoyé un petit mot doux à Danny Ainge pour explorer les possibilités de transfert.

Lakers, Heat Express Trade Interest In Patrick Beverley https://t.co/TsasHKnxAY — RealGM (@RealGM) July 13, 2022



L’heure est donc au ménage estival, plutôt logique puisque le projet n’est absolument plus de gagner chez les Mormons. En tout cas, de gagner dans l’immédiat. Pour remettre sur pied quelque chose de cohérent dans le temps, l’équipe doit donc chercher une figure jeune capable de mener dans l’avenir un groupe constitué de joueurs issus de la Draft notamment. Ce jeune en question, et bien Utah voudrait bien qu’il s’agisse de Collin Sexton. On vous avait parlé de laisser Mike au chaud tout à l’heure, et bien c’est l’heure de sortir son dossier. Intéressés par un profil d’expérience à la mène en soutien de Darius Garland, les Cavaliers seraient ouverts à un transfert Conley – Sexton. Le deal serait gagnant gagnant, puisque Mike ne sera sans doute pas enjoué à l’idée de végéter dans une équipe à 25 victoires la saison, et que la situation de Collin dans l’Ohio n’est pas simple. Auteur d’une grosse saison 2020-21 à 24,3 points, 3,1 rebonds et 4,4 passes en 60 matchs, son exercice 2021-22 sera brutalement stoppé par une déchirure du ménisque au bout de seulement onze matchs. Dans le même temps, la montée en puissance de Darius Garland au même poste aura sans doute mis trop de plomb dans l’aile à un retour de Sexton avec les mêmes responsabilités qu’il y a un an. Tout le monde sera donc content d’un tel échange s’il devait effectivement advenir.

Par ici c’est pas cher ! Le Jazz lance ses soldes d’été, et il n’y en aura pas pour tout le monde. En même temps, visez un peu les bonnes affaires, ça vaut clairement le coup. Pour le paiement ? Alors apparement c’est uniquement en picks de Draft, dommage pour ceux qui voulaient refiler du vétéran.

