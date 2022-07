Puma sort la TRC Blaze Court : Mikey Williams en égérie, le pari est lancé pour la firme allemande

Revenu sur le devant de la scène depuis quelques années, Puma voulait sortir un modèle de référence qui s’adresse à tous les basketteurs et toutes les basketteuses. Un condensé de technologies et un design rempli d’histoire qui devrait être dérivé dans de nombreux coloris pour fiter avec un max de tenues de club ou de ville. Voici la TRC Blaze Court, et quelque chose nous dit que ce n’est pas la dernière fois qu’on va entendre ce nom.

Petit à petit, Puma continue de grapiller du terrain sur le marché de la chaussure de basket. Pour se démarquer et créer son propre univers, la marque au félin n’a pas hésité à miser sur de jeunes prospects pour la représenter au plus haut niveau. Comme à la Draft, il s’agit de miser sur les bons chevaux et on peut dire que les scouts maison ont plutôt bien fait leur travail avec quelques gros noms comme LaMelo Ball ou Deandre Ayton qui ont été aperçus en Puma tout l’année. Si Kyle Kuzma ou encore Mikey Williams de la classe 2024 ont été choisis pour également représenter la paire, il ne sera pas question d’égérie ou de All-Star aujourd’hui. La vraie vedette, c’est le produit et toute la technologie qu’il y a derrière. Les OG se souviennent peut-être de la star des années 90, la Blaze of Glory, première source d’inspiration de ce nouveau modèle voulu à la croisée des chemins entre le streetwear et la performance. L’époque où on avait l’impression d’enfiler des bottes de cosmonaute avant de fouler le parquet est bien révolue et on peut même garder ses shoes pour sortir en ville sans passer par la case vestiaire si on est un peu trop pressés. C’est également validé dans l’ordre inverse, mais attention à ne pas se faire choper par le gardien de la salle qui se fera un plaisir de nous rappeler qu’il est « interdit de jouer en chaussures de ville » sur le seul terrain de la commune.

Comme sa grande soeur des nineties, on retrouve cette fameuse courbe vers l’arrière du pied alors que l’empreinte Puma a subtilement été glissé juste en dessous. Ni trop voyante, ni absente, histoire de rappeler qu’on se trouve bien chez l’un des cadors de la sneaker. Mais la grande nouveauté de la TRC Blaze Court, c’est l’arrivée de la technologie Trinomic chez Puma Hoops – la gamme basketball de Puma. Créée en 1990, l’innovation Trinomic s’inspire de la construction en nid d’abeille et de la structure du tissu osseux humain pour assurer un haut niveau de performance et de stabilité sur la semelle extérieure. La shoes est aussi dotée d’une semelle intermédiaire ProFoam+ et d’un talon rembourré avec de la mousse Pebax pour avoir l’impression de marcher sur un nuage. Accessoirement, ça peut aussi sauver des carrières. Michael Porter Jr. a déjà dû ajouter la paire à sa liste de course de rentrée auprès de son équipementier pour prendre soin de son dos à la reprise.

La TRC Blaze Court est disponible sur Puma.com et chez les revendeurs spécialisés basketball pour pouvoir étrenner cette nouvelle paire tout l’été avant la reprise des choses sérieuses à partir du mois de septembre. On continuera à surveiller les futures sorties de la marque allemande pendant ce temps là.