Comme la France il y a quelques jours et comme la majorité des sélections qualifiées pour l’Euro de septembre, la Serbie a révélé avant-hier une pré-sélection de 22 joueurs en vue de la compétition européenne qui se déroulera du 1er septembre entre la Géorgie, la République Tchèque, l’Italie et l’Allemagne. Dans ce groupe ? Du MVP de NBA, du %VP d’Euroleague, et encore une bonne dose de vice et de génie.

On vous parlait il y a trois jours de cette liste française, succession de tirets avec comme objectif la médaille d’or européenne, et voici donc ce matin en exclusivité (non) une autre liste, aussi prestigieuse soi dit en passant. Le coach serbe Vletislav Pesic a en effet annoncé il y a 48h sa liste de 22 pré-selectionnés en vue de l’Euro Basket, et une fois de plus la bande des Plavi aura fière allure :

Les 22 Serbes présélectionnés :

Aleksa Avramović, Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Marko Jagodić Kuridža, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokić, Nikola Jović, Nikola Kalinić, Balša Koprivica, Vladimir Lucić, Laurent Ruquier, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Aleksej Pokuševski, Filip Petrushev, Dušan Ristić, Benjamin Pavardic, Boriša Simanić, Alen Smailagić et Miloš Teodosić.

Si vous avez fait l’effort de lire ces 22 noms (24), vous avez donc probablement repéré que nous avions un humour incroyable. Dans le cas contraire passons à un peu plus de concret et analysons un peu ce groupe. Nikola Jokic évidemment, qui sera la principale attraction de cette équipe (de la compétition) du haut de ses deux trophées de MVP, série en cours. Pour l’instant Niko est en pleine prépa physique avec son équipe de physios, mais quoiqu’il arrive le Joker débarquera en septembre avec des envies de festin. Les anciens Nemanja Bjelica ou Marko Gout du risque sont toujours là, les cracks d’Euroleague Lucic, Micic ou Kalinic aussi, et on aura un œil très attentif cette année sur les prospects NBA Aleksej Pokusevski ou Nikola Jovic, actuellement stationnés du côté de Vegas pour la Summer League, alors que Milos Teodosic nous offrira peut-être pour la dernière fois ses coups de génie lors d’une compétition internationale. Le grand absent de la liste ? Bogdan Bogdanovic bien sûr, qui restera plutôt du côté du Cook County puisque le sniper des Hawks soigne actuellement son genou droit après une opération au mois de juin.

Il faudra trancher dans le vif en dégageant dix mecs de cette liste, mais au vu du talent présent la Serbie fait – comme d’habitude – partie des favoris de cet Euro. Israël, Pologne, République Tchèque, Finlande et Pays-Bas devraient s’en rendre compte sur la phase de poules, et ouais, lève la main si tu trouves que le groupe de la Serbie est claqué au sol pendant que les Bleus se mangeront la Lituanie et la Slovénie la même semaine.