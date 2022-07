La nouvelle avait fait grand bruit il y a quelques semaines (vite fait), et Mike Malone avait d’ailleurs indiqué il y a quelques jours entre deux brelans que son nouvel arrière serait titulaire à la rentrée. Plus qu’un gage de confiance à court-terme, c’est un véritable contrat de mariage que les Nuggets et Kentavious Caldwell-Pope ont signé hier puisque l’ancien sniper de Washington, Los Angeles et du comico a donc paraphé hier un contrat de deux ans avec sa nouvelle franchise.

Débarqué récemment dans le Colorado, Kentavious Caldwell-Pope a semble-t-il déjà séduit ses dirigeants, peut-être grâce à sa plus belle imitation de Gradur dans les travées du Thomas & Mack Center de Las Vegas. Mais au-delà du débat autour de l’utilisation du bob en 2022, arguons en tout cas qu’à peine commencée l’histoire entre les Nuggets et le 3 and D est déjà bien consommée. On a en effet appris hier soir que KCP avait paraphé une extension de contrat à 30 potatoes sur deux ans, de quoi s’inscrire dans la durée sur ce beau projet à Denver.

Ah les coquins… Les Nuggets ont récupéré Kentavious ils ont même pas hésité une seconde : extension pour offrir continuité et automatismes à ce deadly 5 avec KCP, Jokic, MPJ, Murray et Gordon. Tout le monde est prolongé, en route vers la conquête du titre NBA. https://t.co/H7Wmjrmvv3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 14, 2022



Nikola Jokic avait la saison passée poussé sa franchise vers une participation tout à fait honorable en Playoffs ? Dîtes-vous que cette année ses deux acolytes Jamal Murray et Michael Porter Jr. seront de retour, et qu’il fera donc profiter à l’un des meilleurs spécialistes du tir de toute la Ligue de ses caviars ogro-serbes. Une sacrée belle pioche pour Mike Malone qui semble donc assez sûr de son fait, en verrouillant pour deux ans l’homme qui aime autant claquer des threes dans le corner que s’envoyer des shots de Jager avant de prendre sa Clio 3. Le roster dans les Rocheuses ? A quelques ajouts prêts sur le banc… ça commence à avoir de la gueule :

Meneurs : Jamal Murray, Bones Hyland et Ish Smith

Arrières : Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown

Ailiers : Michael Porter Jr. et Christian Braun

Ailiers-forts : Aaron Gordon, Jeff Green et Vlatko Cancar

Pivots : Nikola Jokic, Davon Reed, Zeke Nnaji et DeAndre Jordan

Bonne nouvelle pour les Nuggets et pour leur toute récente recrue, qui vivent cet été un bel amour de vacances, en espérant qu’il ne soit pas sans lendemain comme nous le susurrait Christophe Ripper lors des années folles. Premiers éléments de réponse en octobre pour la pré-saison, mais disons que Denver a déjà quelques garanties.