Donovan Mitchell, bientôt sous une autre tunique que celle du Jazz ? Wow, ça ferait bizarre quand même. Pourtant, c’est dans ce sens que vont les dernières déclarations d’Adrian Wojnarowski de ESPN. La franchise de Salt Lake City serait désormais ouverte aux propositions d’échanges pour sa star même si comme l’on peut s’en douter, s’attacher les services de Dodo risque de ne pas être gratis. Les Knicks auraient déjà entamé des discussions.

C’était l’un des sujets de conversation à Utah, que nous évoquions déjà il y a quelques jours ici. Partira, partira pas ? En tout cas, Donovan Mitchell était pour Justin Zalik une pièce « très importante » du projet Jazz. Enfin, il a expliqué dans le même temps que le changement n’était pas impossible… « c’est oui ou bien c’est non » comme dirait une chanteuse belge aux cheveux blonds. Semblerait quand même qu’à la fin de la foire, ce soit quand même le oui qui l’ait emporté. En tout cas, c’est bien ce que rapporte Adrian Wojnarowski de chez ESPN. Si cette décision semble sceller la volonté d’Utah d’aller vers une reconstruction, elle est surtout et avant tout celle qui mettra fin au projet entamé avec Rudy Gobert puis Donovan Mitchell. C’est une page qui se referme à Utah, une page qui parle d’un basket parfois exceptionnel, à d’autres moments un peu moins bon. Il n’en reste pas mois que pour aller chercher une moyenne, ces dernières années au Grand Lac Salé n’ont jamais été synonyme d’autre chose que les Playoffs. Jamais cette équipe n’aura pu passer le stade des demi-finales de Conférence en six campagnes consécutives de postseason. On ne va pas défendre ce fait, mais il faut avouer que jouer à l’Est en même temps que les Warriors de Steph Curry et les Rockets de James Harden, ça n’a été pas un cadeau non plus.

After previously shutting down inquiries on moving All-Star guard Donovan Mitchell, rival teams say the Utah Jazz are showing a willingness to listen on possible trade scenarios, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2022

Et donc, c’est quoi le projet maintenant que Donovan est officiellement sur la liste des transferts potentiels ? Alors, beaucoup de choses devront s’ensuivre, mais procédons étape par étape. D’abord, il s’agira de pouvoir tirer le maximum d’un échange. Il reste quatre années de contrat à la Miche, dont une dernière en player option. Au total ? 134,9 millions de Dollars, donc tout de suite moins de candidats pour l’accueillir. Pourquoi ? Et bien beaucoup d’équipes n’auront pas les moyens d’intégrer un tel salaire dans leur masse salariale. Pour autant, les Knicks auraient déjà pour projet d’envoyer un offre dans le bureau de Danny Ainge, le directeur général du Jazz. L’information vient de Tony Jones, insider pour The Athletic. Il confie que le prix pour Donovan sera très élévé, mais ceci n’est qu’une « demi surprise » étant donné le talent dont on parle. New York fait partie des équipes capables d’envoyer une contrepartie suffisante, et serait dans le même temps intéressée par l’addition d’un tel joueur dans son effectif. Bien sûr, il s’agit de la première équipe intéressée mais pourquoi ne pas imaginer que d’autres suivront dans les prochains jours. Dans tous les cas, il faudra lâcher du tour de Draft pour espérer récupérer Spida.

Expect the New York Knicks to quickly try and put together a package for Donovan Mitchell, according to league sources. Utah’s bar for Trading Mitchell is sky high. But the Knicks are the team that has the assets to make this a conversation — Tony Jones (@Tjonesonthenba) July 12, 2022

La fin d’une ère à Utah. Avec le transfert de la pierre angulaire du projet depuis 2017, le Jazz devrait attaquer une nouvelle phase de son histoire, à savoir la reconstruction d’un effectif compétitif pour aller chercher une bague qui manque encore dans l’histoire de cette franchise. Donovan Mitchell n’y sera pas pour rien, car son éventuel transfert apportera peut-être le prochain joyau de l’équipe via la Draft, qui sait ?

Sources : ESPN, The Athletic via Twitter @TonyJones