Au cœur d’une nouvelle nuit dans cette Summer League de Las Vegas, on a encore eu droit à notre dose tricolore dans les différents matchs qui nous ont été proposés. Du double-double d’Olivier Sarr aux bonnes perfs de Moussa Diabaté et Joel Ayayi, les Français ont encore cartonné… pour notre plus grand plaisir.

On a maintenant pris l’habitude de voir nos Frenchies évoluer sur tous les parquets des Zétazunis au cours de la saison NBA, mais pas seulement. Nos jeunes Bleus sont même présents l’été, pour la Summer League, une compétition qui leur permet de se montrer aux yeux des franchises de la ligue. D’après ce qu’on a vu depuis vendredi dernier, la mission est plutôt accomplie puisque chaque nuit ou presque, on note la bonne performance d’un tricolore. Cette nuit, on a été particulièrement gâtés puisque plusieurs des 6 Français attendus sur le terrains ont été performants. On commence avec la hype du moment chez nos jeunes, et elle nous vient de Boston. Drafté par les Celtics la saison dernière et déjà en forme pour sa première apparition, Juhann Begarin continue de faire parler ses qualités athlétiques et sa vitesse pour faire des dégâts dans les défenses, comme ce soir contre les Warriors. Même s’il doit encore progresser dans sa lecture du jeu et dans la gestion (5 balles perdues), le joueur du Paris Basket montre des choses très intéressantes cette année – 21 points, 6 rebonds, 3 passes cette nuit – dans un rôle qui peut trouver sa place dans la NBA actuelle. Reste à voir ce que les Celtics feront de lui s’il continue d’être à ce niveau.

Les coast-to-coast de Juhann Begarin 🇫🇷 ça commence à devenir un CLASSIQUE. Combo parfait vitesse x puissance #Celtics @Celtics_Fra pic.twitter.com/LyvpL4VewK — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 13, 2022

Moins dans la lumière mais tout aussi précieux pour son équipe, Olivier Sarr a bien contribué à la balade des Suns contre les Mavs (105-78). Placé dans le cinq de départ, le pivot a fait ses stats avec un joli double-double sur une base de 12 points et 10 rebonds. Ajoutez à ça 2 passes décisives et 2 contres, et vous obtenez une prestation plutôt complète malgré un 0/3 à longue distance. Avec seulement 13 minutes, l’ancien d’OKC a parfaitement rentabilisé son temps sur les parquets. Dans autre duel sympa entre les deux équipes de Los Angeles, Moussa Diabaté a aussi sorti un bon match, mais sans la victoire au bout puisque les Lakers l’ont emporté 83-72. Utilisé pendant 26 minutes ce soir, l’intérieur n’a pas gâché les munitions qui lui ont été offertes et a sorti un match très propre, c’est ça que c’est bon. Au final, ça donne un perf’ proche du double-double avec 9 points, 8 rebonds, 1 interception et 4 fautes provoquées. Le tout avec un joli 4/6 au shoot, dont 1/1 à 3-points. Des stats quasiment similaires à celles de Joel Ayayi, qui est allé chercher la victoire avec les Hawks contre le Heat. L’arrière a lui aussi posé 9 points et 8 rebonds, à 4/8 au tir dont 1/3 du parking, le tout en 23 minutes. Toujours chez les Faucons, on aura aussi vu le pivot Alpha Kaba, qui a joué 10 minutes pour 5 points et 3 rebonds. Enfin, pour sa deuxième Summer League, Yves Pons nous aura rappelé avec violence ses qualités athlétiques et son explosivité dans un court passage de 7 minutes avec le maillot des Nets, juste le temps de gratter 3 points et 1 rebond, avec notamment un gros dunk et un contre comme il les aime.

Qui dit nouvelle nuit de Summer League, dit nouvelle occasions pour nos Français de briller. Ça a encore été le cas cette nuit, avec de belles perfs qui prouvent encore la place importante que prennent les joueurs tricolores dans la Ligue. En attendant de les voir intégrer une franchise NBA pour la saison, on peut compter sur ces gars pour continuer d’apporter leur French Touch à cette Summer League 2022.

Source : NBA