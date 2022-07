Le calendrier NBA n’est pas encore tombé mais quelques dates clés commencent à fuiter dans les médias. Aujourd’hui, il est question de la fin de saison régulière et du Play-in Tournament.

Alors qu’on profite tant qu’on peut de la Summer League pour voir un peu de ballon orange, la rentrée NBA est dans toutes nos têtes. D’ici quelques temps, on devrait voir apparaître les dates de reprises, les affiches de Noël ou encore les détails pour le All-Star Game. Pour le moment, les infos tombent au compte-goutte et on sait seulement les détails concernant la fin de saison. Qui dit fin de saison dit Playoffs mais avant tout Play-in Tournament. Le fameux barrage instauré par Adam Silver depuis 2020 a beaucoup fait parler à ses débuts mais son succès auprès des fans a permis de valider le choix du boss de la Ligue. Comme Adrian Wojnarowski le rapportait hier, le Play-in devrait même devenir permanent en NBA. Puisqu’on aura encore droit à ces matchs couperets la saison prochaine, vaut mieux leur trouver une date et Tim Reynolds de Associated Press nous a partagé ses infos calendrier.

2023 Play-In Tournament: April 11, April 12 and April 14. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 13, 2022

C’est donc les 11, 12 et 14 avril que les derniers candidats pour les Playoffs régleront leurs comptes. On ne part pas sur une grande différence avec cette saison puisque le Play-in avait eu lieu les 12, 13 et 15 avril. Grâce à l’insider (dérouler le tweet pour les infos complémentaires), on sait également que la saison régulière se clôturera le 9 avril, avec probablement un énorme programme pour finir en beauté (cette année, les 30 équipes jouaient le dernier soir) et que les Playoffs débuteront le 15. Autant dire que certaines équipes savent déjà quand elles seront en vacances et d’autres espèrent secrètement faire un peu de rab. On verra par exemple si les Kings brisent enfin leur série maudite en se qualifiant pour la postseason. Il reste évidemment des parts d’ombre à éclaircir : est-ce que le play-in restera sous sa forme actuelle, c’est-à-dire entre le septième et le dixième peu importe l’écart au nombre de victoires, ou alors est-ce qu’on aura des seuils à atteindre pour pouvoir concourir comme c’était le cas pour la première édition ? La question demeure à l’instant T.

On connaît les dates de fin de saison et ça nous donne évidemment envie de nous retrouver en octobre pour attaquer les hostilités. Encore trois petits mois à attendre et on pourra retrouver la plus belle ligue du monde.

Source texte : Tim Reynolds / Associated Press