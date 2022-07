C’était officiellement la dernière étape qu’il lui fallait franchir avant de devenir partie intégrante de la Ligue. Après deux années consécutives où il aura fallu débattre de sa présence ou non, le play-in tournament va donc, selon toute vraisemblance, devenir permanent en NBA. Un succès 100% made in Adam Silver, qui s’est longtemps battu pour ce format pourtant loin de faire l’unanimité à ses débuts, et encore parfois aujourd’hui.

S’il faisait partie de nos vies depuis deux ans maintenant, le play-in tournament était pourtant en permanence sur la sellette, menacé de ne pas être reconduit pour la saison suivante. Il va donc enfin être hors de danger. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’assemblée des dirigeants (NBA Board of Governors), qui réunit le Commissioner et les 30 propriétaires des franchises NBA, devrait approuver ce mardi l’instauration permanente du play-in tournament en fin de saison régulière. Une phrase que personne ne pensait pouvoir prononcer il y a encore cinq ans, tant ce nouveau format était décrié. Injuste, inutile, risqué… les critiques ne ménageaient pas l’idée défendue par Adam Silver, qui a donc finalement réussi à convaincre :

« LepPlay-in tournament a gagné en popularité et en commodité auprès des organisations et des fans au cours des deux dernières années. L’un des premiers espoirs de la Ligue avec cette compétition entre les équipes classées de la septième à la dixième place dans les deux conférences afin d’arracher les septièmes et huitièmes spots en Playoffs était de parvenir à freiner le tanking afin de garder plus de franchises et de fanbases engagées plus longtemps en saison régulière. La NBA estime que cette règle, ainsi que le nivellement des chances à la lottery pour les équipes aves les pires bilans, ont incité moins d’équipes à se ruer vers le bas du classement dans le but d’optimiser leurs chances à la course aux meilleurs picks de Draft. » – Adrian Wojnarowski



C’est par ailleurs la même assemblée qui avait pris la décision d’instaurer pour la première fois le play-in lors de la reprise de la saison 2019-2020 dans la bulle. Toutefois, le format n’était pas le même que celui d’aujourd’hui puisqu’il ne concernait qu’un match entre spot 8 et 9, à condition qu’il y ait quatre victoires/défaites ou moins d’écart entre les deux équipes au classement. Sous son fonctionnement actuel, le play-in avait donc été validé pour la première fois en novembre 2020, à l’orée de l’exercice 2020-2021, toujours par le NBA Board of Governors, et une deuxième fois pour la saison dernière. Aujourd’hui, la réunion devrait donc entériner un choix qui, bien qu’il reste encore critiqué par certains, fait déjà partie de notre quotidien de fans NBA. L’assemblée sera également l’occasion de voir si une nouvelle règle pénalisant la « take foul » (on vous explique ce dont il s’agit ici) sera adoptée, et d’assister aux premiers débats sur la possibilité de voir arriver un tournoi de mi-saison dans les prochaines années.

ESPN Sources: NBA’s Board of Governors is expected on Tuesday to approve the Play-In Tournament as a regular part of future league seasons. The Play-In had been voted on a year-to-year basis in past two seasons, but support exists to turn it into annual element of NBA structure. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2022

A peine arrivé dans nos vies, voilà que le play-in tournament s’y installe de manière permanente. Et même si ce dernier a permis à certaines équipes de se battre pour un spot de Playoffs inatteignable en temps normal, on ne se lassera jamais du fait que les Kings n’aient toujours pas réussi à rentrer dans les huit. Finalement, même avec de la nouveauté, c’est toujours agréable de voir que des choses ne changent pas.

Source texte : ESPN