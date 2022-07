Réunis ce mardi sous la houlette du Commissioner, les propriétaires des 30 franchises de la Ligue vont enfin débattre officiellement d’un potentiel tournoi de mi-saison selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Et si aucune décision ne devrait être prise à la sortie de cette réunion, cette première étape sera un excellent moyen de prendre la température auprès des principaux concernés par la mise en place d’un tel format.

On s’en doutait déjà, mais l’information révélée par l’insider vient encore nous le confirmer : Adam Silver est habité par l’envie d’intégrer un mini-tournoi en cours de saison. Et si collègues et médias avaient jusqu’ici joué le rôle de psychologues du Commish, ce sont cette fois-ci les proprios de franchises qui devront être à l’écoute d’Adam, à l’occasion de l’assemblée des dirigeants. Une première discussion qui est tout sauf anodine. Car si nous avons l’impression que le débat dure depuis des mois, il ne va en réalité commencer qu’aujourd’hui. Après de longues réflexions, s’inspirant de ce qu’il se passe ailleurs dans le monde ou chez les voisines de WNBA, la Ligue va donc soumettre un premier projet aux 30 patrons. Dans ce dernier, la formule est en très grande partie la même que ce qui est évoqué depuis quelque temps : un tournoi qui débuterait par une phase de poules intégrée au calendrier de la saison régulière, avant d’enchaîner sur une phase finale avec des rencontres à élimination directe entre les huit meilleures équipes. Toutefois, si les Américains parlent justement d’un « in-season tournament« , il nous faudra quant à nous revoir l’appellation de « tournoi de mi-saison« , car ce dernier s’achèverait en réalité avant Noël.

Dans son dernier article, @wojespn indique également que des échanges ont lieu pour réduire le nombre de matchs par saison NBA, de 82 à 78. Cela permettrait l’intégration du in-season tournament, qui aurait lieu juste avant Noël et boosterait les audiences à une période creuse. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 11, 2022

Depuis plusieurs mois, certaines franchises – notamment les gros marchés – ont déjà fait part de leur appréhension à Adam Silver quant à l’organisation d’un tel tournoi. Et la raison est financière. Car pour pouvoir insérer ce nouveau format dans une saison régulière d’ores et déjà blindée, l’idée du boss serait de réduire le nombre de matchs de 82 à 78, soit deux matchs à domicile par franchise en moins. Ce qui peut sembler anecdotique représenterait en réalité une perte de plusieurs millions de dollars pour chaque équipe : pas cool du tout sur le court-terme. C’est pourquoi le Commissioner et ses équipes tenteront de justifier leur proposition par les bénéfices qui devraient être faits sur le long-terme, avec l’aide des droits TV et du sponsoring. De plus, le Woj confirme également que chaque joueur de l’équipe victorieuse repartirait avec 1 million de dollars, et qu’il serait plus facile de faire accepter une telle idée aux franchises en se basant sur des arguments financiers et sportifs, plutôt que de se mettre d’accord sur un format.

Il est encore bien trop tôt pour dire si la NBA organisera dans quelques années son premier tournoi « in-season« . Toutefois, si les négociations risquent d’être ardues entre la Ligue, en quête constante d’exposition et de nouveauté, et les franchises, il ne faut jamais dire jamais. Souvenez vous : un Play-in ne nous semblait pas envisageable il y a encore cinq ans, c’est également aujourd’hui à l’occasion de cette réunion qu’il sera probablement validé par les propriétaires comme permanent au sein de la NBA.

Source texte : ESPN / NBC Sports