On sait depuis longtemps que LeBron James aimerait posséder une franchise à Las Vegas et que la cité du pêché est sur les tablettes de la NBA. Adam Silver a, cette fois, confirmé que la ville du Nevada pourrait accueillir une équipe dès la prochaine expansion de la Ligue et a même évoqué le timing autour de cette dernière.

Las Vegas en NBA, c’est déjà la Summer League, un All Star-Game en 2007 et plus récemment les phases finales du In-Season Tournament. Bientôt, la ville de Very Bad Trip pourrait bien devenir une terre de basket-ball à l’année en accueillant une franchise de la Grande Ligue.

Dans le dernier podcast de Pat McAfee sur ESPN, Adam Silver, le Comissioner de la NBA, a évoqué cette possibilité :

“Nous n’avons plus qu’un an sur notre accord autour des droits télévisuels après cette saison et nous voulons voir à quoi ressemblera le prochain, mais après ça nous nous tournerons vers une expansion et Las Vegas est définitivement sur notre liste. Ce qui est remarquable avec Las Vegas, c’est que ce n’est pas un si gros marché que ça, je crois que ce n’est que le 44e aux Etats-Unis, mais qu’est-ce qu’ils se démarquent.”

Las Vegas pourrait donc arriver et arriver vite en NBA. On ne sait pas quand LeBron James a prévu d’arrêter sa carrière de basketteur professionnel, mais une fois à la retraite, le projet de diriger une franchise dans le Nevada pourrait bien voir le jour très rapidement.

Seattle a également régulièrement été désignée comme une candidate à la future expansion, mais d’autres villes ont également été mentionnées : Nashville, Vancouver, Montréal ou encore Mexico City. Néanmoins, dans une interview donnée à NBA.com, Silver a expliqué que la franchise mexicaine ne verrait probablement pas le jour lors de la prochaine vague d’expansion.

Las Vegas prend de plus en plus de place dans le monde du sport américain et international. Le dernier Superbowl a été joué à Sincity, les Aces sont doubles championnes en titre en WNBA et même la Formule 1 y a tenu la première course de son histoire la saison dernière. La prochaine étape tient en trois lettres : NBA.

Source texte : ESPN et NBA.com