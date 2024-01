Adam Silver va prolonger son contrat à la tête de la NBA !

La NBA peut dormir sur ses deux oreilles, son emblématique “patron”, le commissioner Adam Silver, va prolonger son bail à la tête de la plus grande ligue au monde, c’est ce qu’on a appris cette nuit entre deux highlights de Victor Wembanyama et une attaque de chauve-souris.

Il est l’un des visages les plus connus de NBA, alors même que personne ne l’a jamais vu en short et c’est peut-être une bonne chose d’ailleurs. Adam Silver, commissioner de la NBA depuis 2014, va donc prolonger son bail à la tête de la Ligue jusqu’à la fin de la décennie 2020. Ça tombe bien, il lui reste encore “pas mal” de boulot.

BREAKING: NBA commissioner Adam Silver is finalizing a contract extension that’s expected to take him through the end of the decade, sources tell ESPN. pic.twitter.com/jRYcYv4ZjQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 28, 2024



Deux écoles pour juger du travail d’Adam Silver depuis sa prise en main de la Ligue après David Stern, mais globalement la première décennie du comish est une vraie réussite. L’internationalisation du produit va bien merci pour elle, le play-in tournament et le In-Season Tournament ont vu le jour, les joueurs et propriétaires lui mangent tous dans la main, le nouveau CBA (accord entre les joueurs, les propriétaires et la Ligue) est signé et les nouveaux cracks assurent une pérennisation essentielle à quelques années du départ de véritables légendes du jeu (LeBron, Curry, KD…).

En dix ans Adam Silver a géré comme il le pouvait et/ou avec une main de fer la crise du COVID, des dossiers sensibles (Sterling, Sarver), et si certains lui reprochent une politique de sanctions à plusieurs vitesses et un peu “à la gueule du client” (Bridges, Morant, Green…), il n’empêche que l’ensemble des observateurs louent le très bon travail de l’Oncle Fétide depuis sa prise de poste.

Les prochains paris d’Adam Argent ? L’expansion, avec l’arrivée de Las Vegas et le retour potentiel de Seattle dans le paysage NBA. Peut-être se pencher un peu aussi sur l’arbitrage, qui commence à faire grogner pas mal de monde avec une explosion de la grogne cette saison d’ailleurs. Au boulot Adam ? Boarf, ne vous inquiétez pas, soyez sûrs qu’il y est déjà.