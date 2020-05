Adam Silver attendu le 1er juin avec du neuf : si c’est pour nous souhaiter une bonne St-Justin c’est pas la peine

Les équipes ont des fourmis dans les jambes et le font savoir. Nombre d’entre elles demandent plus de précisions quant à une éventuelle reprise de la saison NBA. Adam Silver serait donc en train de peaufiner les derniers détails et devrait annoncer l’heureuse nouvelle à ses trente franchises aux alentours du 1er juin avec des consignes plus claires qui doivent mener à la suite et fin de l’exercice 2019-20.

Semaine après semaine, l’espoir renaît chez tous les fans de la balle orange. Las Vegas et Orlando sont très chauds pour faire jouer la fin de saison dans leur salle ou parc d’attraction, les équipes sont en manque, les joueurs en ont marre de faire des exercices chez eux, il faut que ça reparte. Le Comissionner de la NBA n’est d’ailleurs pas indifférent aux sirènes lancées par les franchises pour s’entraîner dans de bonnes conditions avant de batailler sur les parquets. Comme on l’apprend par Adrian Wojnarowski et Zach Lowe sur ESPN, les demandes convergent toutes vers une même date, le 1er juin, pour faire revenir les joueurs dans leurs équipes et commencer les entraînements physiques et collectifs. Le plan de reprise devrait être découpé en plusieurs étapes, la première devant permettre à tous les joueurs de retourner dans leur marché et de respecter une période de quarantaine lorsque cela est nécessaire. Il devrait ensuite y avoir une à deux semaines de workouts individuels avant quinze jours à trois semaines de training camps qui doivent nous mener jusqu’au coup d’envoi de la fin de la saison prévu vers la fin du mois de juillet selon les sources des insiders US. Du côté des proprios et du syndicat des joueurs, on est motivé et assez confiant pour que le patron Silver donne son feu vert, même si plusieurs inconnues restent à régler. D’abord le lieu, Vegas ou Disney World ? Apparemment, Mickey semble tenir l’avantage. Mais aussi le format de compétition : des hypothèses de tournois, Playoffs anticipés et reprise traditionnelle de la saison sont étudiées. Et évidemment, la question de la protection des joueurs, issue capitale et vitale pour la tenue des futures rencontres.

Le plan semble de plus en plus précis et cela doit pas mal chauffer sur le bureau de Tonton Adam pour finaliser le plan de reprise et proposer à nouveau le meilleur des spectacles. Car si on pleure toutes les larmes de notre corps depuis ce funeste 12 mars 2020, jour de la suspension de la saison, l’impact physique et surtout psychologique sur les joueurs résonne avec d’autant plus de force. Contre l’avis de la NBA, plusieurs d’entre eux ont préféré rentrer dans leur pays, comme Luka Doncic, alors que tout ce petit monde a essayé de s’entretenir tant bien que mal en restant chez soi. Fauchés en plein vol, comment vont réagir les joueurs des Bucks ou des Lakers ? Est-ce que les Grizzlies sont assurés de participer aux Playoffs ou la Ligue laissera-t-elle encore une chance à Portland, New Orleans, Sacramento et San Antonio de se qualifier ? Forcément la dynamique est brisée et les cartes peuvent être redistribuées. Pour les joueurs non-contaminés comme pour les infectés et guéris du COVID-19, pas sûr que le retour au practice sera simple à négocier. Chez les staffs, on veut ramener tout le monde le plus vite possible et réactiver le bouton compétition. Dans les bureaux de la Grande Ligue, on est encore en phase de process en anticipant toutes les étapes. Avec l’incident Daryl Morey et le COVID-19, la NBA ne veut pas continuer une saison 2019-20 plus sombre qu’elle ne l’est déjà.

L’annonce de la reprise semble plus proche que jamais, une bouffée d’oxygène pour le monde du basket. Frappée par différents évènements, la Grande Ligue a l’opportunité de terminer dignement l’exercice 2019-20. Et franchement, nous aussi on est chauds.

