Jordan Delta SP Vachetta Tan : Jojo vous accompagne même hors des playgrounds

On n’a pas vraiment eu le temps de se préparer mais l’été arrive déjà à grands pas alors que les restaurants et les bars n’ont pas encore ré-ouvert. Chez Jordan Brand, les designers se sont dits qu’il était temps d’anticiper ces longues soirées estivales entre amis avec les Jordan Delta SP Vachetta Tan disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Les Jojo ne sont plus exclusivement réservées aux terrains de basket depuis belle lurette mais c’est encore plus flagrant récemment avec la sortie de ce genre de paire 100% lifestyle. Voici donc la Jordan Delta SP Vachetta Tan avec son empeigne en daim et en mesh couleur cuir, une languette avec l’inscription « Jumpman 00 23 » turquoise, tout comme le talon et les lacets et avec des détails rouges sur la languette arrière. La semelle intermédiaire est équipée de la technologie React pour plus de confort et une forme qui épouse le profil de votre pied tandis qu’une gumsole translucide apporte la touche finale au look de la paire. Parfait pour de longues promenades sur la corniche ou dans le centre-ville de votre ville si vous n’avez pas la chance de vivre en bord de mer ni de partir en vacances. Au moins, vos pieds seront soignés avec style.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Delta SP Vachetta Tan n’ont guère de comparaison possible mais on évoquera quand même les Nike Zoom Freak 1 Cream City pour les plus sportifs qui cherchent un code couleur similaire.

On les imagine déjà à ses pieds : Dwyane Wade pour se promener sur les plages de South Beach et profiter de sa retraite en gardant un style frais.

L'occasion parfaite pour les porter : pour une escapade touristique urbaine, en France puisqu'on rappelle qu'il est pour le moment conseillé de ne pas franchir les frontières du pays dans le contexte sanitaire actuel.

On aime : même les moins fans de sneakers ne pourront pas croire que l'on sort juste de l'entraînement avec un design assurément lifestyle.

On aime moins : on reste attaché au Jumpman qui manque à cette paire de Jordan.

Les Jordan Delta SP Vachetta Tan sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Vivement les vacances !

Source : Jordan Brand