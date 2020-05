Jordan Delta SP Sail : un petit craquage pour fêter le début de l’été ?

On vous présentait les Jordan Delta SP Vachetta Tan la semaine dernière, voici leurs soeurs jumelles. Un coloris Sail disponible chez notre partenaire Basket4Ballers qui devrait conquérir les derniers réfractaires.

On était trop occupés à rester chez nous pour nous en apercevoir pendant le confinement mais la nature nous a permis de réaliser que l’été était proche. Peu à peu, la vie reprend son cours et on aura peut-être même droit à du basket à partir du mois de juillet. En attendant, on se contente de bosser le cardio au parc ou de retrouver un peu de feeling au shoot après deux longs mois sans toucher un ballon. Mais qui dit retour du soleil dit aussi des moments de chill entre amis autour d’un bon barbecue ou du playground du quartier. En tout cas, Jojo a pensé a nous avec un modèle de sneakers 100% lifestyle qui vous autorisera quand même à crosser vos amis les plus présomptueux qui voudraient vous affronter en one-on-one. Après un modèle en cuir, retrouvez les Jordan Delta SP Sail. Un coloris plus frais qui devrait largement sortir au-delà de votre petit groupe de ballers.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Delta SP Vachetta Tan, pour les cowboys.

les Jordan Delta SP Vachetta Tan, pour les cowboys. On les imagine déjà à ses pieds : Rui Hachimura, pour ses vacances entre potes à Disney World.

Rui Hachimura, pour ses vacances entre potes à Disney World. L’occasion parfaite pour les porter : tout l’été.

tout l’été. On aime : encore un modèle lifestyle que l’on peut porter toute la journée.

encore un modèle lifestyle que l’on peut porter toute la journée. On aime moins : il faut regarder sous la pompe pour trouver une trace du Jumpman, ça manque un peu.

Les Jordan Delta SP Sail sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Votre petit craquage avant l’été.

Source : Jordan Brand